La nouvelle politique fédérale sur les télécommunications entre en vigueur

Les nouvelles instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) forcent l'agence à mettre en place de nouvelles règles pour améliorer la concurrence dans l'industrie des télécommunications, a souligné le gouvernement fédéral.

Les instructions annulent une directive stratégique de 2006 qui faisait en sorte que le CRTC devait s'en remettre aux forces du marché pour prendre des décisions.

Au lieu de cela, le gouvernement fédéral met maintenant l'accent sur les droits des consommateurs et l'abordabilité, en exigeant que le CRTC prenne des mesures pour offrir des tarifs Internet de gros plus opportuns et améliorés.

Le gouvernement demande également au CRTC d'améliorer son modèle hybride touchant les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) et se dit prêt à passer à un modèle ERMV complet pour soutenir la concurrence si nécessaire.

Les ERMV sont des fournisseurs de services sans fil qui achètent un service de réseau de téléphonie mobile auprès des grands opérateurs à un tarif de gros, puis vendent l'accès aux clients à un prix plus abordable.

Des tarifs de gros trop élevés découragent la concurrence, mais des tarifs trop bas découragent les plus grands fournisseurs de télécommunications de l'entreprise d'effectuer des mises à niveau coûteuses de l'infrastructure sans fil.