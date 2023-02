Une Société protectrice des animaux verra le jour à Rivière-du-Loup en 2024

Les deux promoteurs du projet, Kevin Poitras et sa conjointe, Marie-Ève Bérubé, détiennent toutes les autorisations nécessaires pour le faire avancer.

Ils souhaitent ainsi répondre aux besoins des municipalités bas-laurentiennes en gestion des animaux, notamment des chiens dangereux et des chats abandonnés.

On s’occupe des animaux errants. On prend également en charge rapidement des animaux qui se retrouvent seuls, à la suite d’un incendie par exemple. On veut leur offrir de la chaleur et on veut s’assurer d’un contrôle animalier dans la région , mentionne Kevin Poitras, bien heureux de voir le projet se concrétiser.

« Concernant la problématique des chats errants au Bas-Saint-Laurent, on va pouvoir les accueillir, les vacciner, les castrer et ensuite permettre leur adoption pour les gens de la région. » — Une citation de Kevin Poitras, promoteur du projet

C’est l’entreprise Kamco Construction, dont le siège social se situe à La Pocatière, qui s’occupera de la construction du bâtiment de cette nouvelle SPA . Les investissements s'élèvent à 6 millions de dollars, selon Kevin Poitras.

On veut mettre sur pied un bâtiment multifonctionnel avec des salles de formation et de réunion que la population et les entreprises pourront louer. Tout cet argent reviendra à l’ OBNL , explique Kevin Poitras.

Les responsables de cette future SPA bas-laurentienne prévoient gérer 50 chats et 25 chiens pour l’adoption ainsi qu'accueillir dans le refuge une centaine de chats et une cinquantaine de chiens.

Tout dépend des municipalités qui accepteront d’embarquer dans le projet. Il nous en reste quelques-unes à convaincre, mais plus le projet avance, plus on voit des adhésions de leur part , souligne Kevin Poitras.

Les deux promoteurs du projet, Kevin Poitras et Marie-Ève Bérubé, sont actuellement propriétaires du centre équestre KM, à Saint-André-de-Kamouraska. Photo : Kevin Poitras

Demande de dézonage dans l’ouest de la ville

Les promoteurs ont fait une demande de dézonage auprès du conseil municipal de Rivière-du-Loup il y a trois semaines pour un terrain situé derrière l'Hôtel Universel, afin d'y construire leur établissement.

La Ville se montre très coopérative depuis le début du projet [...]. On ne discute pas encore de questions financières avec eux, mais la Ville semble montrer de l’ouverture à être partenaire dans le projet avec nous , mentionne le promoteur Kevin Poitras.

Le chargé de communication à la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay, confirme que la demande de dézonage du terrain en question pour la SPA a bien été faite. La Ville a déjà amorcé lundi soir, lors de son conseil municipal, un processus de modification de zonage pour l’ajout d’usages de permis dans la zone 13-Cb, dont certains en lien avec les animaux.

Une consultation publique sur cette demande de modification de zonage aura lieu lors du conseil municipal du 27 février.

La MRC de Rivière-du-Loup a pour sa part répondu favorablement à la demande de zonage.

Par ailleurs, les élus des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, et possiblement des Basques et du Témiscouata, visiteront la SPA de Trois-Rivières le 31 mars.

On veut voir quels sont les services offerts là-bas, puis on veut s’assurer de respecter nos obligations locales en lien avec le règlement municipal sur la santé et le bien-être des animaux , précise le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.

La première pelletée de terre devrait avoir lieu au mois de mai pour une ouverture complète prévue pour le début de l'année 2024.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs