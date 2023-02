Chirurgies au privé : Québec refuse 15 permis et fait patienter un projet des Laurentides

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le ministère de la Santé a refusé récemment le deux tiers des 24 demandes encore sur son bureau au début de l’hiver.

Six demandes demeurent en analyse et un troisième permis s’est ajouté à deux autres délivrés dans la dernière année.

Un complexe médical devait ouvrir en septembre 2022 à deux pas de l'hôpital de Saint-Jérôme. Photo : Ivanoh Demers

Une lettre de refus consultée par Radio-Canada précise notamment que les interventions demandées sont peu en adéquation avec les listes d’attente [...] et qu’une situation de pénurie de main-d’œuvre et un manque de disponibilité médicale sont présents dans le même secteur administratif .

De nombreux établissements de santé ont recours à des CMS pour sous-traiter des opérations ou des examens médicaux afin de réduire les listes d’attente qui n’ont cessé d’augmenter depuis le début de la pandémie.

Chaque semaine, de 10 % à 15 % des interventions réalisées dans la province le sont dans des CMS . Les centres hospitaliers ne parviennent pas à reprendre le rythme prépandémie en dépit d’un plan de relance annoncé en juin 2021.

Pour le cabinet du ministre Christian Dubé, il ne faut pas voir dans les lettres de refus un changement de politique à l’endroit du privé.

« Maintenant que la majeure partie de la pandémie est derrière nous, on doit octroyer plus rapidement des permis, particulièrement pour les cliniques qui se spécialisent dans les chirurgies dont les besoins sont les plus importants. » — Une citation de Cabinet du ministre Christian Dubé

Les patients en orthopédie qui attendent une chirurgie de la hanche ou du genou sont parmi les plus nombreux à attendre. Au total, le Québec compte un nombre record de 164 000 patients en attente d’une opération, toutes spécialités confondues, dont près de 21 000 depuis plus d’un an.

Par courriel, on se dit insatisfait au cabinet du ministre du nombre de patients qui sont en attente d’une intervention chirurgicale depuis plus d’un an.

Les centres médicaux spécialisés font partie de la solution et on souhaite les utiliser davantage et pérenniser nos ententes avec eux pour continuer d’en faire bénéficier les Québécois , précise-t-on.

Saint-Jérôme en attente depuis 18 mois

À l’été 2021, un groupe de médecins spécialistes des Laurentides comptait ouvrir à deux pas de l’hôpital de Saint-Jérôme une nouvelle clinique dès septembre 2022.

Le CISSS des Laurentides souhaitait leur octroyer un contrat de cinq ans pour sous-traiter des milliers de chirurgies et d’endoscopies en attendant la fin des travaux d’agrandissement de l’hôpital de Saint-Jérôme, prévue au mieux en 2028.

La PDG du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry, avait même imploré la Ville de Saint-Jérôme d’accélérer l’octroi d’un permis de construction pour cette clinique.

Or, les investisseurs ont dû interrompre ces dernières semaines les travaux de construction et d’aménagement, faute de permis de Québec.

Le CISSS des Laurentides voudrait sous-traiter des milliers de chirurgies et d'endoscopies dans un CMS à Saint-Jérôme. Photo : Ivanoh Demers

On a arrêté parce qu'on ne peut plus continuer à faire les investissements sans permis , explique le Dr Patrice Makinen.

À l'automne 2021, on a fait application pour le permis. On a toujours eu des communications favorables, mais, tsé, c’est long. On est rendu un an et demi plus tard , dit-il.

Ce dernier est l’un des partenaires avec les chirurgiens orthopédiques Antoine Turcotte et Mathieu Carrier, et la société Médifice.

En attendant, la société en commandite du groupe doit assumer une hypothèque de 11 millions de dollars.

Pour combler le retard, il faut rouler à 110 %, 120 % pendant quelques années et c'est là que les CMS peuvent aider parce que l'hôpital n’a pas plus de salles d'opération , rappelle le Dr Makinen.

Au mieux, le CMS pourrait ouvrir à l’automne 2023 si on avait tout demain matin .

La liste d’attente pour une opération en orthopédie compte 3800 patients dans les Laurentides, dont 818 qui attendent depuis plus d’un an.