L’exfiltration plutôt que la prison : la fuite rocambolesque d’une journaliste russe

Reconnue coupable en juillet dernier par un tribunal administratif de Moscou d'avoir discrédité l'armée russe , Marina Ovsiannikova, 44 ans, avait été condamnée à deux reprises à des amendes. Une enquête avait été ouverte à la mi-juillet lorsqu’elle avait manifesté près du Kremlin avec une pancarte sur laquelle elle affirmait que Poutine est un assassin, ses soldats sont fascistes , des jouets ensanglantés étant déposés à ses côtés.

Mais le geste qui aura le plus marqué les esprits est survenu à la mi-mars 2022 lorsqu'elle a surgi, en plein téléjournal, sur le plateau d'une chaîne de télévision pro-Kremlin pour laquelle elle travaillait. Lors de son intervention, elle portait une pancarte qui dénonçait l'offensive en Ukraine et la propagande des médias contrôlés par le pouvoir.

Choisissant une heure de grande écoute, la journaliste Marina Ovsiannikova a exprimé son message devant des millions de Russes. Photo : Twitter/@Kira_Yarmysh

En entrevue avec Anne-Marie Dussault à l’émission 24•60, M. Deloire affirme avoir contacté la journaliste russe peu après ce geste qualifié de courageux dans un contexte de répression de toute voix critique en Russie. Mais ce n’est qu’en septembre, quelques jours avant son procès prévu le 9 octobre, qu’elle a demandé l’aide de RSF pour fuir son pays.

Elle a demandé si nous pouvions l’aider et nous lui avons répondu positivement. Quelques jours plus tard, elle était déjà partie , raconte M. Deloire, rappelant que plus de 19 journalistes sont détenus aujourd’hui en Russie, notamment après l'adoption, le 4 mars, d’une loi qui prévoit jusqu’à 15 ans de prison pour toute personne ayant publié des « informations mensongères » sur l’armée.

La journaliste russe Marina Ovsiannikova, devenue célèbre après avoir interrompu le téléjournal d'une chaîne d'État russe avec une affiche sur laquelle elle dénonçait la guerre en Ukraine, a fui son pays quelques jours avant le début de son procès, alors qu’elle risquait 10 ans de prison. Elle est aujourd’hui installée en France, mais son exfiltration « n’a pas du tout été facile », affirme Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), qui l’a aidée dans sa fuite rocambolesque, en entrevue à Radio-Canada.

M. Deloire, qui ne souhaite pas révéler trop de détails sur la fuite de Mme Ovsiannikova afin de préserver la sécurité des personnes qui l’ont aidée, affirme que c’était un pari risqué mais qui a finalement marché .

Elle est partie par la route, elle a même utilisé sept véhicules sur le territoire russe avant de rejoindre une frontière , explique-t-il. Elle a aussi réussi à couper le bracelet électronique qu’elle portait en étant assignée à résidence.

« Elle avait eu la brillante idée de partir un vendredi soir. Pourquoi un vendredi soir? Parce que la Russie a beau être un régime despotique, les policiers vont boire les vendredis soir. Et donc, elle a profité de ce moment d’inattention de la police pour partir. » — Une citation de Christophe Deloire, secrétaire général de RSF

Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), sur le plateau de « 24•60 » Photo : Radio-Canada

La route n’a toutefois pas été sans embûches, selon le responsable de RSF . C’était extrêmement compliqué parce que la voiture dans laquelle elle se trouvait avec sa fille s’était embourbée à quelques kilomètres de la frontière. Il a fallu qu’elle finisse le trajet à pied en traversant des collines, des montagnes et des forêts.

Dans un autre entretien accordé lundi à l’émission L’heure du monde sur ICI Première, M. Deloire raconte avoir conseillé à Mme Ovsiannikova de voyager avec un sac à dos. Cependant, la journaliste en fuite a pris des valises qui n’étaient pas faciles à porter dans ces conditions . Elle était au bord de l’épuisement , selon lui.

La reporter russe avait demandé des assurances qu’elle serait reçue en Europe au cas où elle réussirait à fuir son pays, ce que M. Deloire dit avoir obtenu auprès du président français Emmanuel Macron. Le président Macron avait promis qu'elle aurait droit à l’asile si elle venait en France. On s’est assurés que ses promesses seraient tenues et elles l’ont été , dit le secrétaire général de RSF .

« C’est une femme qui incarne la résistance à la propagande. Elle était en danger et il nous a semblé important de l'aider. » — Une citation de Christophe Deloire, secrétaire général de RSF