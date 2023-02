Ottawa octroie des fonds pour revitaliser le quartier chinois de Vancouver

De cette enveloppe, 1,3 million de dollars iront à la modernisation des bâtiments et sites emblématiques comme le jardin Sun Yat-Sen, l’installation de nouveaux éclairages et de panneaux de signalisation.

Le reste des fonds sera investi dans le festival Light Up Chinatown qui a lieu chaque année pendant deux jours en septembre. Selon PacifiCan , cet événement a attiré près de 10 000 personnes en 2022.

D'après Harjit Sajjan, ce financement aidera à attirer à nouveau les foules dans le quartier chinois : Lorsque j’étais dans la police de Vancouver, j’ai travaillé dans ce quartier et personnellement ressenti ce dynamisme.

Cet argent est un pas dans la bonne direction , selon Carol Lee, présidente de la fondation. Selon elle, les investissements récemment annoncés par Ottawa ou Vancouver pour nettoyer et revitaliser le quartier chinois offrent de l’espoir aux entrepreneurs de Chinatown.

Elle reconnaît par contre qu’il faudra davantage de soutien des trois ordres de gouvernement pour assurer la pérennité du plus grand quartier chinois au Canada qui a été malmené par la pandémie.

C’est un sentiment partagé par William Liu et Joey Wong. William Liu a hérité du restaurant de dim sum de ses parents et Joey Wong est propriétaire d'une boucherie depuis plus de 50 ans.

Ils estiment que depuis la pandémie, les problèmes de vandalisme, de graffiti, de salubrité, d'incidents haineux et de sans-abri découragent les gens à se rendre dans le quartier chinois.

« C’est difficile d’être un entrepreneur et de voir sans cesse ce vandalisme. Nous avons besoin d’aide. Si les gouvernements aident les sans-abri, cela nous aide aussi. » — Une citation de William Liu

Joey Wong ajoute que le quartier chinois est le miroir de sa culture et de l'histoire des Chinois installés en Colombie-Britannique depuis la fin des années 1800. Il craint donc de perdre son chez-soi.

Les deux entrepreneurs croient que la revitalisation de ce bijou de Vancouver doit également passer par d'importants investissements d’Ottawa, de Victoria et de Vancouver. Il s'agit d'investir dans les domaines de la sécurité, du logement et de la santé mentale dans le quartier Downtown Eastside qui se trouve à seulement quelques pas.