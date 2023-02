Plongée dans la baie de Fundy depuis son salon

Plongez plus profondément (Nouvelle fenêtre) est une exposition présentée par le Centre des sciences de la mer Huntsman. Elle permet de découvrir la faune et la flore aquatique de la région de Quoddy sans bouger de son canapé.

Grâce à un mélange des dernières technologies en matière de cartographie marine et de photographie sous-marine, les utilisateurs peuvent explorer un contenu très riche comme des cartes en 3D et des vidéos à 360 degrés des six zones de la baie de Passamaquoddy.

Claire Goodwin plonge souvent dans la baie de Passamaquoddy. Photo : Claire Goodwin

Claire Goodwin est chercheuse au Centre des sciences de la mer Huntsman et conservatrice du musée du Centre de référence de l'Atlantique. Elle a également fait partie de l’équipe de plongeurs qui ont porté le monde sous-marin à l'écran.

Cette région est incroyable. Il y a tellement de diversité, tellement de sites différents , explique-t-elle. La zone s’étend de Point Lepreau à Grand Manan.

Les gens pensent qu’on ne peut voir une vie marine colorée que dans les zones tropicales, mais en fait, nous avons une vie marine magnifique et colorée tout autour de cette zone , se réjouit la chercheuse.

Une illustration de la vie marine de la baie de Fundy. Photo : Connie Bishop/COJO Diving

Les vidéos sous-marines emmènent les spectateurs dans l'antre d'un loup de mer de l'Atlantique, qui dévore une moule avec sa carapace ou qui suit un homard dans ses déplacements sur le fond marin.

Selon Peter Lawton, chercheur de Pêches et Océans Canada interviewé dans le cadre d'une série sur les professions des sciences de la mer, le matériel pédagogique mis à la disposition des enseignants sur le site est impressionnant, tout comme la variété des espèces marines qui y figurent.

Je pense qu'il s'agit d'une ressource éducative formidable , se réjouit Peter Lawton. Je pense que cela donnera aux gens une perspective très différente de la région.

Un plongeur du Centre des sciences de la mer Huntsman illumine une forêt de pommes de terre de mer sur le fond marin de la baie de Fundy. Photo : Claire Goodwin/HMSC

Claire Goodwin souligne que le projet a pour double objectif d'inciter les gens à en apprendre davantage sur la biodiversité locale et de créer des vocations dans le domaine des sciences marines.

C'est ce que nous essayons de faire par le biais du site web : sensibiliser les gens à l'importance des habitats et des espèces que nous avons, et les inciter à vouloir les protéger pour les générations futures , a-t-elle déclaré.

Six ans de travail

Pour obtenir tout ce matériel, il a fallu toute une équipe et un travail colossal pour éclairer et enregistrer les séquences sous-marines du site.

Les vidéos à 360 degrés ont nécessité une équipe spéciale de tournage dirigée par Chris Harvey Clark de l'Université Dalhousie.

Claire Goodwin, assise à l'extrême droite, est une plongeuse expérimentée et est vue ici avec une équipe de plongeurs près des îles Falkland. Photo : Marina Costa / SAERI

Il leur fallait non seulement le bon équipement de caméra, mais aussi plusieurs plongeurs portant d'énormes lampes, ce qui nécessitait une équipe de plongée d'au moins trois personnes.

Le projet a reçu un financement de Musées numériques Canada en 2017 et il a fallu près de six ans pour le mener à bien.