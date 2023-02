Carrefour giratoire demandé il y a dix ans : Alma n’en peut plus d’attendre après Québec

Les élus d’Alma n’en peuvent plus d’attendre auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour la mise en place d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est.

Dix années se sont écoulées depuis que la Ville a fait cette demande une première fois auprès de Québec. Les élus l’ont réitéré lundi soir en séance du conseil municipal.

[C’est] l’un des secteurs les plus dangereux du quartier, où il y a des risques importants d'accidents. Puis la Ville est en action là-dessus, mais là, on fait une relance pour mettre un petit peu l'accélérateur. [...] On trouve ça long et les citoyens aussi, parce que c'est un coin où il y a même déjà eu des accidents mortels. Il y a une culture de dépassement par la droite [...] , a déclaré la conseillère municipale Véronique Fortin.

La Ville se dit prête à aller de l’avant dans le projet. Par cette nouvelle résolution, elle demande du même coup au MTMD un échéancier détaillé des prochaines étapes ainsi qu’un engagement clair afin que les travaux puissent être réalisés dans un délai raisonnable.

Des caméras de surveillance dans l’autogare

La Ville ira de l’avant pour l’implantation de huit caméras de surveillance dans le stationnement à étages qui donne sur le boulevard des Cascades. C’est notamment en raison de vandalisme et de méfaits que les élus ont pris la décision d’ouvrir un appel d’offres pour mettre en place ces équipements.

C’est l’entreprise BGM d’Alma qui a obtenu la soumission, au coût d’un peu moins de 26 000 $. La somme sera prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville.

On espère en tout cas un effet de dissuasion, sinon cela nous permettra de mieux repérer les fautifs , a mentionné le conseiller municipal Frédéric Tremblay

Des hommages pour la centrale de L'Isle-Maligne

La construction de la centrale de L'Isle-Maligne, qui s’est échelonnée de 1923 à 1925, sera nommée comme événement historique à Alma.

Centrale d'Isle-Maligne de Rio Tinto à Alma, est entrée en fonction en 1926. Photo : Radio-Canada

Les élus ont ainsi déposé un projet de règlement allant en ce sens, en conformité avec la Loi sur le patrimoine culturel. Son adoption est prévue pour le 15 mai 2023 lors d’une séance du conseil municipal subséquente.