Je voulais faire une démonstration du potentiel de ce pont-là, de qu’est-ce qui pourrait être fait pour que ce soit vivant. Mon message était de dire "profitons de la fermeture du pont, c’est une opportunité pour en faire quelque chose, un espace citoyen." J’invitais les gens à donner leurs idées : qu’est-ce qu’ils aimeraient voir sur le pont? , a-t-elle expliqué au micro de Vivement le retour.

Certains internautes ont cependant vu l’initiative d’un autre œil et ont vertement critiqué la conseillère.

J’ai entendu dans les commentaires qu’il y en a qui trouvaient que c’était peut-être insensible par rapport à la circulation [automobile] en cours. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c’est que ce n’est pas parce que je propose de faire quelque chose sur le pont qu’on ne travaille pas actuellement aussi à trouver des solutions pour désengorger la circulation. Un n’exclut pas l’autre , constate Laure Letarte-Lavoie.

« Je n’ai pas voulu être insensible aux gens qui circulent en voiture et ce n’était pas une provocation à ce niveau-là. Mon idée était de démontrer qu’il est possible de faire quelque chose sur le pont [...] étant donné qu’on est devant le fait qu’il est fermé. » — Une citation de Laure Letarte-Lavoie, conseillère municipale du district de l'Hôtel-Dieu

Ébranlée

Elle se dit ébranlée par la violence de certains propos.

Depuis que je suis arrivée en politique municipale, j’essaie de susciter l’intérêt à la politique, et c’est une façon un peu plus légère d’amener les gens à participer. Là, je me rends compte que finalement, cette façon-là a quand même amené plus de négatif que j’aurais pu penser. Je suis surprise un peu de la teneur des propos qui étaient parfois agressifs , constate-t-elle.

J’estime que c’est notre rôle comme élus de proposer des idées, des projets, une vision. Et c’est ça aussi qu’on veut amener au municipal, que ça ne soit pas seulement "on administre une ville, on choisit des contrats." On veut être engagés dans la communauté, être impliqués, amener des projets , a-t-elle ajouté à Vivement le retour.

Un commentaire sur sa page Facebook indiquait notamment Est-ce une garderie qu’on a élue à la tête de la ville?

Ça me blesse, car j’ai vu des commentaires qui disaient comme si je ne prenais pas mon rôle d’élue au sérieux, puis c’est tellement important pour moi. Et comme j’ai l’air jeune, je me fais tellement souvent dire des commentaires désobligeants sur mon âge. C’est super important pour moi. J’arrive, je suis toujours préparée dans mes interventions. De me faire dire ça, c’est comme si peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours ce regard négatif là porté sur moi , fait-elle remarquer.

Elle espère que ce genre d’incident ne découragera pas d’autres jeunes à se lancer en politique municipale.

Rappelons que le pont Saint-François sera fermé jusqu'en septembre pour permettre la construction du pont des Grandes-Fourches.