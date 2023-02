Un partenariat régional pour aider les entreprises à prendre le virage numérique

Il s’agit des SADC du Haut-Saguenay, du Fjord, Lac-Saint-Jean Ouest et Maria-Chapdelaine.

André Blackburn, directeur du service aux entreprises chez Promotion Saguenay, croit que plusieurs entrepreneurs ont encore besoin d'un coup de pouce pour vaincre la peur du passage au numérique.

Je pense que c'est méconnu, je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés, nos entrepreneurs, pour justement procéder à ce virage-là et ça fait peur justement, sachant que les enjeux que ça implique. Puis, c'est méconnu aussi les étapes du virage numérique. Donc, je pense que c'est une des raisons qui expliquent pourquoi justement, nos entreprises peut-être tardent à avancer dans cette transition-là , a expliqué André Blackburn lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique lundi.

Virage numérique : un nouveau partenariat entre des SADC et Promotion Saguenay. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio.

M. Blackburn cite l'entreprise Mode Choc comme un modèle en matière de commerces ayant pris le virage numérique.

Le partenariat, conclu le 6 février, passe par le projet de recherche PME 4.0 de la chercheuse à la maîtrise en gestion des organisations de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Stéfanie Vallée. Celui-ci est endossé par le Comité éthique de la recherche (CER-UQAC). Selon le communiqué transmis lundi, il permettra de sonder la mesure du virage numérique des PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean, toutes industries confondues.

De plus, la collaboration permettra la mise en ligne d’un outil pour aider les PME dans leur virage numérique.

Les entrepreneurs n’étaient pas préparés à la pénurie de main-d’œuvre que nous vivons. Avec cette collaboration, les SADC et Promotion Saguenay travaillent de concert à stimuler les entrepreneurs, afin qu’ils prennent le virage numérique et puissent ainsi profiter de toutes les opportunités que cela représente , a commenté par communiqué Marc Tremblay, directeur général de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest.

Les SADC sont des organismes de développement économique sans but lucratif, financés par Développement économique Canada pour les régions du Québec. Elles financent des entreprises, conseillent et accompagnent les entrepreneurs et développent des projets économiques locaux.