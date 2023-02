Début des audiences sur les tarifs d’Énergie NB : Irving opposé à la hausse

Les audiences de la Commission de l’énergie et des services publics ont commencé lundi en vue de statuer sur une potentielle hausse de 8,9 % des tarifs d’Énergie NB. Elles ont démarré par une offensive de l’avocate d’un des plus gros clients de la société de la Couronne : J.D. Irving Limited.

Nancy Rubin, l’avocate de J.D. Irving Ltd a critiqué le rendement du fournisseur d’électricité et a suggéré que la présidente par intérim d’Énergie NB, Lori Clark, faisait des déclarations répétées au lieu de répondre aux questions, et ce, dès les premières minutes de l'audience.

Nancy Rubin est l'avocate du conglomérat J.D. Irving. Elle s'est opposée vigoureusement à la hausse des tarifs d'Énergie NB. Photo : (CBC) / Jonathan Collicott

L’avocate s’est également opposée à l’avocat d’Énergie NB, John Furey. Elle l’interrogeait pour savoir si la société de la Couronne avait bien respecté les directives de la Commission de l’énergie et des services publics sur la façon de rester financièrement viable tout en maintenant des tarifs bas et stables pour les clients.

Pour John Furey, les questions de Nancy Rubin étaient malhonnêtes. Le président de la Commission François Beaulieu s’est rangé de son côté, mais l’avocate a été claire que J.D. Irving n’était pas satisfait de l’augmentation des tarifs proposée et qu’il s’y opposera vigoureusement.

Le fournisseur d’électricité est également confronté aux questions des avocats représentants d'autres industries, des concurrents, des services publics municipaux, le public et la Commission de l’énergie et des services publics elle-même

Situation financière difficile

Il s'agit de la première apparition d'Énergie NB à une audience sur les tarifs en trois ans, et le service public fait valoir que sa situation financière est désastreuse.

Les bouleversements causés par la pandémie, les problèmes d'approvisionnement, l'inflation et les difficultés de rendement des centrales, en particulier de la centrale nucléaire de Point Lepreau, ont mis à mal le service public.

Comme ses tarifs n'ont augmenté que de 3,8 % en trois ans pendant cette période difficile, Lori Clark a expliqué lors de l'audition qu'Énergie NB avait besoin d'une injection d'argent frais.

Lori Clark est la première présidente d'Énergie NB à se présenter à des auditions en plus de dix ans. Photo : (CBC News) / Jonathan Collicott

Même si nous n'aimons pas augmenter les tarifs pour nos clients, nous avons aussi la responsabilité de nous assurer que nous couvrons nos coûts en tant que service public , a déclaré la pdg par intérim d’Énergie NB.

Au total, sept groupes de témoins doivent témoigner sur tous les aspects des activités de l'entreprise au cours de l'audience. D'autres experts engagés par la Commission de l'énergie et des services publics témoigneront également.