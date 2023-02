La Saskatchewan lance une campagne publicitaire d’envergure sur sa durabilité écologique

Depuis la semaine dernière, le gouvernement de la Saskatchewan a lancé une campagne publicitaire bilingue pour promouvoir la durabilité et les capacités environnementales de la province, notamment pour y attirer les investissements et les projets durables.

Pour ce faire, le gouvernement provincial a mis sur pied un site web et fait des promotions sur les réseaux sociaux à travers des pages sur YouTube, Instagram et Facebook.

Des panneaux d’affichage ont aussi été déployés dans des aéroports des grandes villes telles que Montréal, Québec et Vancouver.

Le budget de cette campagne publicitaire s’élève à 1,1 million de dollars.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, affirme que cette campagne de promotion a pour but d'attirer des projets durables, car la province possède des atouts comme la production d’aliments, de carburant et d’engrais.

« Les produits de la Saskatchewan fournissent la sécurité alimentaire pour nous tous en Amérique du Nord et dans le monde. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

En plus de cette campagne publicitaire, le ministre provincial de l'Agriculture, David Marit, s’est rendu aux Émirats arabes unis et en Inde pour renforcer les liens commerciaux entre ces deux pays et la province.

Ces visites ont pour but de mettre en valeur les produits agricoles de la Saskatchewan.

L’expert en marketing et professeur adjoint à l’Université de Regina, Grant Wilson, affirme qu’il n’est pas surpris par la démarche du gouvernement provincial.

Dans le climat économique actuel, il est certainement nécessaire de s'engager en faveur de la durabilité écologique et de prendre des engagements. Je pense que si cela ne génère pas de nouvelles activités, cela permettra certainement de conserver les activités existantes , estime-t-il.

