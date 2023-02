Les passages irréguliers vers les États-Unis sont en hausse de 846 %, dit Washington

Les services frontaliers américains signalent avoir intercepté un plus grand nombre de migrants traversant de manière irrégulière la frontière du Canada vers les États-Unis, près du Québec et de l'est de l'Ontario, cet hiver, comparativement aux années précédentes.

Les interpellations entre le 1er octobre et le 31 janvier ont augmenté de 846 % par rapport à la même période l'année précédente.

En janvier uniquement, les agents du secteur Swanton de l'agence des douanes et de la sécurité des frontières des États-Unis (U.S. Border Patrol) indiquent avoir effectué 367 interpellations. Cette zone couvre plusieurs comtés des États de New York, du Vermont et du New Hampshire.

Ce sommet historique a été atteint après sept mois de hausses du nombre d'interpellations dans le secteur, précisent les services frontaliers américains dans un communiqué publié lundi.

Le document signale que, malgré des températures de -20 °C dans la région en janvier, le nombre total d'interpellations pour ce mois a dépassé celui des mois de janvier des 12 années précédentes combinées, soit 344.

C'est extrêmement dangereux

Non seulement il est illégal de contourner les moyens d'entrée légaux aux États-Unis, mais c'est extrêmement dangereux, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables, comme notre secteur de Swanton en connaît souvent , indique le chef du secteur de Swanton, Robert N. Garcia.

Les services frontaliers américains rappellent qu'ils ont dû à plusieurs reprises venir en aide à des personnes qui avaient traversé la frontière hors des points d'entrée officiels et qui souffraient d'hypothermie, entre autres.

D'après des sources policières, le corps de Fritznel Richard a été retrouvé entre le chemin Roxham et le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacaudrey Charbonneau

Cela a notamment été le cas d'une personne originaire d'Haïti secourue le 3 décembre à North Troy, au Vermont, au sud de la municipalité de Potton, en Estrie. Retrouvée inconsciente, elle a été transportée à l'hôpital pour traiter de l'hypothermie et différents problèmes médicaux exacerbés par le froid, a mentionné l'agence des douanes et de la sécurité des frontières dans un communiqué.

La veille, lors d'un événement distinct, une famille mexicaine avec trois enfants âgés de un à huit ans a été retrouvée par un résident de Churubusco, dans l'État de New York, au sud de Franklin, en Montérégie. La famille tentait d'avancer dans une zone très boisée à des températures proches du point de congélation. Les services frontaliers, qui leur sont ensuite venus en aide, indiquaient que plusieurs membres du groupe, y compris des enfants, avaient abandonné leurs souliers mouillés et marchaient pieds nus.

Rappelons également que, du côté canadien, le corps de Fritznel Richard, un Haïtien de 44 ans, a été retrouvé près de Saint-Bernard-de-Lacolle le 4 janvier. La Sûreté du Québec estime que l'homme est probablement mort d'hypothermie alors qu'il tentait d'entrer aux États-Unis.