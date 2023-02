Les CF-18 ne disposent pas des missiles utilisés pour abattre les objets volants

Les avions de chasse CF-18 canadiens ne sont toujours pas équipés du type de missiles que l'armée américaine a récemment utilisés pour abattre quatre objets volants non identifiés, même si l'armée canadienne en a commandé 50 il y a plus de deux ans et demi.

Le gouvernement américain avait approuvé en juin 2020 la vente potentielle au Canada de 50 missiles AIM-9X Sidewinder dans le contexte d'un effort plus large destiné à moderniser la flotte vieillissante de CF-18 canadiens et à les faire voler jusqu'en 2032.

Ces mises à niveau ont été jugées nécessaires après que le gouvernement fédéral eut retardé le remplacement de la flotte de CF-18 par des F-35 et à la suite d'un rapport cinglant du vérificateur général du Canada qui avertissait déjà en 2018 que ces avions de chasse étaient devenus obsolètes.

Depuis lors, le Canada a commandé 36 de ces missiles AIM-9X, mais le porte-parole du ministère de la Défense nationale, Daniel Le Bouthillier, a déclaré lundi qu'aucun missile n'a été livré à l'Aviation royale canadienne à ce jour. Les CF-18 n'en sont donc pas équipés.

Deux avions de chasse CF-18 des Forces armées canadiennes (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le Pentagone a précisé que des avions de chasse américains ont utilisé quelques-uns de ces missiles AIM-9X pour abattre quatre objets volants depuis le 4 février, dont un au-dessus du Yukon samedi.

Ottawa a mentionné que des avions canadiens avaient été déployés pour intercepter et suivre l'objet volant au-dessus du Yukon. Justin Trudeau a de nouveau défendu lundi la décision de le faire abattre par un avion de chasse américain.

En visite lundi au Yukon, le premier ministre a expliqué que des avions de chasse canadiens et américains étaient sur place et que l'ordre avait été donné à celui qui avait la meilleure option, le plus rapidement possible , de l'abattre et que c'est l'appareil américain qui était le mieux placé.

On est moins préoccupés par qui reçoit le crédit pour ça et beaucoup plus préoccupés par le résultat qu'on veut , a insisté le premier ministre lors d'une conférence de presse à Whitehorse, pendant que les équipes de recherche s'efforçaient de récupérer l'épave de l'objet volant abattu au-dessus de ce territoire nordique.

M. Trudeau a également souligné le caractère binational et conjoint du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), ce qui signifie que nous faisons des choses ensemble en Amérique du Nord .

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était au Yukon lundi pour souligner les 50 ans de la création du Conseil des Premières Nations. Photo : Evan Mitsui/CBC / Evan Mitsui

De petits objets difficiles à suivre

Lors d'un point de presse tard dimanche, le commandant américain du NORAD a décrit certaines des difficultés que les pilotes de chasse avaient dû surmonter pour suivre et abattre dimanche l'objet volant au-dessus du lac Huron, qui se serait ensuite écrasé dans les eaux canadiennes.

Maintenir une trace radar sur un objet aussi petit est très difficile , a déclaré le général de l'armée de l'air américaine Glen VanHerck aux journalistes. Il a ajouté que si les pilotes ont envisagé d'utiliser des canons ou des missiles guidés par radar pour tirer sur les objets volants, ils ont finalement estimé que l'AIM-9X, qui cible les sources de chaleur, constituait la meilleure option.

Dans chaque situation, l'AIM-9X, un missile guidé par infrarouge ou par contrastes, a été l'arme de choix contre les objets que nous avons vus.

Le major-général Paul Prévost, directeur de l'État-major interarmées stratégique, a déclaré aux journalistes lors d'un breffage technique que le CF-18 peut s'occuper de certains de ces objets .

Et il existe également des outils dans l'inventaire américain pour s'en occuper , a ajouté le major-général Prévost. Ça dépend vraiment des objets auxquels nous avons affaire. Et il y a toujours une analyse en cours sur le meilleur outil à utiliser pour la situation à laquelle nous sommes confrontés.

On ne nous a pas demandé d'utiliser des CF-18 sur aucun de ces objets, simplement à cause de l'endroit où ils se trouvaient et de l'endroit où se trouvaient nos ressources au Canada à ce moment-là , a soutenu le major-général. Mais il y a des capacités, sur les CF-18, qui pourraient leur permettre de s'occuper de certains de ces objets, selon l'endroit où ils se trouvent et ce qu'ils sont.

M. Prévost a plus tard précisé que les CF-18 déployés à partir de la base de Cold Lake, en Alberta, samedi, étaient à quelques minutes de rencontrer le ballon au-dessus du Yukon lorsqu'un F-22 américain l'a abattu.

Deux chasseurs F-22 américains lors d'un exercice du NORAD (Photo d'archives) Photo : The Associated Press / Ted S. Warren

Je ne vais pas révéler tous les détails sur les capteurs et les armes qui étaient à bord , a-t-il déclaré. Mais ils étaient prêts à poursuivre l'opération si les Américains n'avaient pas pu continuer plus loin alors qu'ils transitaient par l'espace aérien canadien.

Vieille version des AIM-9

Le général canadien à la retraite Tom Lawson, qui a piloté des CF-18 avant de devenir commandant adjoint du NORAD , puis chef d'état-major de la Défense de 2012 à 2015, a précisé que les CF-18 canadiens utilisent actuellement une ancienne version de l'AIM-9 Sidewinder.

Lorsque je pilotais des CF-18, je n'avais pas d'arme capable d'abattre quelque chose à plus de 40 000 pieds d'altitude s'il se déplaçait trop lentement , a-t-il expliqué. Mon radar ne se serait pas verrouillé dessus. Mon missile à tête chercheuse, mon AIM-9, ne se serait pas verrouillé sur cet objet.

Les quatre présumés ballons-espions qui ont été détectés dans l'espace aérien nord-américain ont été abattus par des missiles AIM-9X tirés par des chasseurs F-22 américains. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Randall Hill

Des responsables ont déclaré que le premier objet détecté, un ballon chinois présumé abattu au large de la Caroline du Sud la semaine dernière, volait à environ 60 000 pieds (18 000 mètres) d'altitude. Les deuxième et troisième objets, abattus vendredi et samedi, volaient à environ 40 000 pieds (12 000 mètres); le quatrième, abattu dimanche, volait encore plus bas, soit à environ 20 000 pieds (6000 mètres).

Le ministère de la Défense n'a pas immédiatement répondu aux questions à savoir si les missiles AIM-9 actuellement installés sur les CF-18 canadiens auraient été capables de se verrouiller sur un des objets volants et de l'abattre.