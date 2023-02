Fusion de Saint-Évariste-de-Forsyth et Courcelles : début des consultations

C’est d’abord la municipalité estrienne qui avait la volonté de rejoindre la MRC Beauce-Sartigan et du même coup la région de Chaudière-Appalaches.

Depuis 25 ans, plusieurs demandes ont été déposées, en ce sens, assure le maire de Courcelles, Francis Bélanger. Avec les années, il y a eu des regroupements naturels [des services] qui se sont faits vers Beauce-Sartigan. Les loisirs, la santé, les services publics. Les entreprises se regroupent vers Chaudière-Appalaches. dit-il.

Ces demandes avaient toutefois été rejetées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. À l’époque, Il fallait l’accord de la MRC d’accueil et de départ. La MRC du Granit n’a jamais appuyé notre désir de quitter [la MRC ], ça peut se comprendre, ce n’est pas gagnant pour elle.

Fusionner pour rejoindre la région.

Courcelles a décidé il y a six ans, d'évaluer la possibilité de fusionner avec une municipalité de la région voisine pour atteindre son objectif.

En 2017 et 2018, une étude d’impact a été réalisée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en collaboration avec les MRC du Granit et de Beauce-Sartigan. Les résultats sont venus démontrer que Courcelles couperait de moitié la quote-part qu’on donne à la MRC sans même couper dans les services aux citoyens .

Les services municipaux sont offerts différemment , indique M. Bélanger. Il donne en exemple les coûts de fosse septique qui sont gérés directement par la MRC du Granit, contrairement à sa voisine beauceronne.

Mais les finances de Courcelles - une municipalité d’environ 900 habitants - se portent bien, avec des surplus annuels qui avoisinent le million de dollars. Le maire de Francis Bélanger jure toutefois que malgré le regroupement des deux budgets, certains investissements seront effectués par secteur. Les citoyens du secteur de Courcelles ne vont pas payer pour l’aqueduc du secteur Saint-Évariste-de-Forsyth.

La population de la MRC de Beauce-Sartigan avoisine les 50 000 habitants, soit environ le double de la MRC du Granit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La volonté d'un tel regroupement en 2023 concerne davantage la pénurie de main-d'œuvre que l’aspect financier, affirme M. Bélanger. L’idée est de concentrer les ressources qui sont difficiles à trouver. Notre directrice générale va quitter sous peu, nous avons publié une offre d’emploi cet automne et nous n’avons reçu aucun C.V. déplore-t-il.

Une fusion souhaitée dans Beauce-Sartigan

Le maire de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth, Camil Martin, répond que la MRC de Beauce-Sartigan est favorable à cette fusion. Jusqu’à maintenant aucun citoyen de sa municipalité n’a montré d’opposition.

Courcelles a de l’équipement de voirie que nous n’avons pas et en se regroupant on augmente le bassin de population, on fait plus que le doubler, on aurait un seul maire et un service de conseil, c’est pour le plus grand bénéfice de tous

La municipalité d’environ 500 habitants fait déjà appel à Courcelles pour obtenir certains équipements, dont une niveleuse et une excavatrice. Ils ont trois employés de voiries nous on en a un seul résume-t-il.

M. Martin soutient que les finances de Saint-Évariste-de-Forsyth vont bien.

Les citoyens et les municipalités sont invités à déposer leurs mémoires. Des audiences publiques auront lieu dans chacune des municipalités les 13 et 14 mars prochains.

Dans le cas d’une fusion, la nouvelle municipalité devra tenir des élections dans sa première année d’existence.