Deadmau5, Above & Beyond et Martin Garrix à ÎleSoniq l’été prochain

Les adeptes de musique électronique pourront voir Deadmau5, Above & Beyond et Martin Garrix l'été prochain à Montréal à l’occasion du 8e festival ÎleSoniq. Ce grand rendez-vous de musique dansante, qui se déroulera les 12 et 13 août sur l’île Sainte-Hélène, a dévoilé sa programmation lundi.