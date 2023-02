Une association de pêcheurs de sébaste voit le jour aux Îles-de-la-Madeleine

Au Québec, il y a 80 détenteurs de ce type de permis, répartis entre les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie et la Côte-Nord. Vingt-six de ces détenteurs de permis se trouvent sur l’archipel madelinot.

L’APSI réclame essentiellement une meilleure répartition des quotas des pêches au Québec.

Nous, ce qu’on veut, c’est une répartition des quotas équitable à travers la province pour favoriser une pêche durable , indique Jean-Bernard Bourgeois, président de l’APSI.

Pour M. Bourgeois, il s’agit d’une répartition qui colle mieux au modèle d’affaires des pêches actuelles.

À l’époque, c’était les entreprises qui avaient les quotas, les permis de pêche et les bateaux, explique-t-il, et ce sont aussi eux qui engageaient des capitaines pour partir en mer.

Ce modèle était avant tout focalisé sur la rentabilité [et] n’aidait pas à la cause de la préservation de la ressource, la preuve c’est que ça a tourné en moratoire, explique-t-il. Les dirigeants de l’entreprise n’étaient pas des pêcheurs, mais des actionnaires et ce n’est pas la même chose qu’un pêcheur qui sait qu’il doit se soucier de sa ressource pour plusieurs années.

Aujourd’hui, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine notamment, le modèle d’affaires priorisé est surtout celui de pêcheurs-propriétaires indépendants qui possèdent chacun leur permis.

On sait que les flottilles indépendantes vont permettre d’avoir une pêche plus durable et qui va être mieux pour la ressource , ajoute M. Bourgeois.

« On tend la main à la Gaspésie, à la Côte-Nord et on leur demande pourquoi pas aller tous en ce sens, vers une pêche plus durable. On veut se faire entendre, mais on veut aussi discuter avec d’autres associations. » — Une citation de Jean-Bernard Bourgeois, président de l’Association des pêcheurs de sébastes des Îles

Toujours sous moratoire

Le sébaste fait toujours l'objet d'un moratoire dans le golfe du Saint-Laurent, depuis 1995.

C’est vraiment difficile de prévoir à quel moment cette pêcherie va reprendre, avoue Jean-Bernard Bourgeois. On ne le sait pas vraiment et ça dépend des décisions du MPO .

Selon la dernière évaluation des stocks de sébaste réalisée par Pêches et Océans Canada, en 2021, les perspectives à court terme pour les stocks de sébastes […] sont généralement positives .

La biologiste en évaluation de stocks de sébastes pour Pêches et Océan Canada à l’Institut Maurice-Lamontagne, Caroline Senay, indique que la biomasse de sébaste est très élevée et atteint environ 3,2 millions de tonnes selon la dernière estimation.

La population de sébaste se stabilise en fait et on n’est plus dans une augmentation fulgurante comme on a connu de 2016 à 2019 , explique Mme Senay.

La biologiste Caroline Senay est spécialisée dans l'évaluation des stocks, dont celui du sébaste (photo d'archives). Photo : Pêches et Océans Canada

La biologiste soulève tout de même quelques inquiétudes face à cette grande biomasse de sébastes dans le golfe.

Parfois, quand tu es trop nombreux dans un écosystème et bien tu épuises les ressources, tu épuises le système , ajoute Caroline Senay.

« De ne pas ouvrir la pêche, ça pourrait même nuire à la croissance des poissons, dans le cas du sébaste. D’en enlever un peu pour alléger le système, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. » — Une citation de Caroline Senay, biologiste en évaluation de stocks de sébastes pour Pêches et Océan Canada à l’Institut Maurice-Lamontagne

Mme Senay n’est pas en mesure de se prononcer sur la levée du moratoire de cette espèce. Elle croit cependant qu’une réouverture de cette pêche commerciale ne repose pas seulement sur le fait de s’assurer que la biomasse soit assez élevée.