La deuxième saison d’Avant le crash sera diffusée cet automne

Saluée par le public et la critique, Avant le crash aura une suite signée par ses scénaristes originaux, l’acteur Éric Bruneau et l’humoriste Kim Lévesque-Lizotte. La plupart des vedettes de la première saison, dont Karine Vanasse, Émile Proulx-Cloutier et Mani Soleymanlou, seront de retour cet automne sur ICI Télé dans ce thriller se déroulant dans le monde de la finance.