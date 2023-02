Les célébrations entourant la genèse des revendications d’autogouvernance des Premières Nations au Yukon ont rassemblé les leaders d'hier et d'aujourd'hui à Whitehorse.

Il y a 50 ans, Pierre Elliott Trudeau se voyait remettre le document Together Today for our Children Tomorrow (Ensemble aujourd'hui pour nos enfants demain), un manifeste signé par les leaders des 14 Premières Nations du Yukon, demandant à Ottawa d’entamer la négociation vers l’autogouvernance.

Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Pour Justin Trudeau, ce 50e anniversaire revêtait un caractère personnel unique.

« C’était un moment excessivement émouvant pour moi de pouvoir m'asseoir avec les chefs, plusieurs d’entre eux [étant] des descendants directs, des enfants des chefs qui s’étaient rendus à Ottawa [...] pour rencontrer mon père. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

De fait, Steve Smith, ancien chef de la Première Nation de Champagne et d'Aishihik, et fils d’Elijah Smith, leader de la délégation à Ottawa, ou encore Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon et fils de Sam Johnston, délégué à l’époque également, étaient des convives, dimanche, à Whitehorse.

Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Quand on parle d’Ensemble aujourd’hui pour nos enfants demain, nous sommes les enfants de demain , a exprimé lors de l'événement Maria Benoit, cheffe de la Première Nation Carcross/Tagish. Nous sommes ici, toujours debout, et nous célébrons!

L’édifice abritant les célébrations, le Centre culturel Kwanlin Dün, représente bien le chemin parcouru depuis le dépôt du document qui demandait au gouvernement fédéral de l'époque de travailler à s’assurer que les Premières Nations puissent prendre leur destin en main .

Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Un plan excessivement, excessivement, ambitieux pour l'autogouvernance pour les Premières Nations du Yukon. [Un plan] qui non seulement était visionnaire à l’époque, mais continue de se lire comme un document visionnaire aujourd’hui , a ajouté Justin Trudeau avant son départ du territoire.

Le premier ministre est d’avis que ce document a pavé la voie pour la réconciliation avant même qu’on l’appelle ainsi .

Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Judy Gingell, toujours impliquée en politique au sein de sa Première Nation Kwanlin Dün, 50 ans après avoir fait partie du voyage à Ottawa, est ravie de voir les fruits de cet événement aujourd’hui.

« Ce que vous voyez aujourd’hui ne se voyait pas en 1973. Nous étions gouvernés par la Loi sur les Indiens, notre financement était très limité, nos maisons petites et l'éducation n’était pas là pour notre peuple. Ce que vous voyez aujourd’hui c’est que nous sommes au volant de notre destinée. » — Une citation de Judy Gingell, aînée de la Première Nation Kwanlin Dün

Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Avec les informations de Leslie Amminson et Virginie Ann