L’artiste Clément de Gaulejac expose sa critique du capitalisme à Rimouski

Dans ses dessins, Clément de Gaulejac fait un parallèle entre la société actuelle et celle de l'époque des croisades.

« Je suis très habité par l'idée que le monde sera en train de finir, et en même temps, je trouve que c'est une idée qui nous rend un peu stupides. » — Une citation de Clément de Gaulejac, artiste

Son regard unique sur la société qui l’entoure se concrétise sous forme d’impressions monochromes, installées de part et d'autre de la salle d'exposition du musée.

L'exposition se compose de deux grands ensembles de pièces. Il y a une grande tapisserie qui s'appelle Eaux profondes, bains brefs (2019). C’est la représentation d’un paysage englouti.

L'artiste mentionne qu’ un autre axe de l'exposition, c'était de figurer l'ultra richesse et donc c'est pour ça qu'on voit des bateaux de milliardaires, c'est pour ça qu'on voit des perruques d'Ancien régime, c'est parce que je pense que l'une des clés par rapport à la situation de blocage dans laquelle on est, elle est à regarder du côté du train de vie, des privilèges des ultras riches de notre monde.

Photos d'archive de Clément de Gaulejac présentées sur écran. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Bien que Clément de Gaulejac utilise deux écrans placées dans la salle, il utilise principalement comme médium le dessin.

« J'ai dessiné beaucoup à l'ordinateur. Mais pour une exposition comme celle-là, je me suis posé la question de comment faire sortir les dessins de l'ordinateur et donc je suis très intéressé à leur donner une matérialité. » — Une citation de Clément de Gaulejac, artiste

Vernissage de l'exposition de Cément de Gaulejac Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

L'artiste a eu l’aide de la directrice et commissaire d’exposition de la Galerie UQO à l'Université du Québec en Outaouais, Marie-Hélène Leblanc.

« La racine de commissaire d'exposition, c'est prendre soin. » — Une citation de Marie-Hélène Leblanc, directrice et commissaire

Cette dernière a pris soin d’aider l’artiste à concrétiser la dimension tridimensionnelle de ses dessins à l’aide de courbes.

On a amorcé une discussion, peut-être autour de 2017, 2018. Je connaissais son travail, je voulais savoir sur quoi il travaillait à ce moment-là, puis on s'est mis à développer l'idée des Maîtres du monde sont des gens, donc c'est cette exposition-ci, et la première itération de l'exposition a été présentée en 2019 à la Galerie UCO.

L’exposition Les maîtres du monde sont des gens terminera sa vie à Rimouski après un passage en 2019 à la Galerie UCO. C’est toutefois la forme actuelle qui satisfait le plus l’artiste. Clément de Gaulejac se dit ouvert aux suggestions pour donner à ses œuvres une nouvelle vie.