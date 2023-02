Mégantic : raconter le tragique à échelle humaine

Comment porter à l'écran la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, 10 ans seulement après les événements? Avec énormément de sensibilité et de compassion, selon l’équipe créative derrière Mégantic, une nouvelle série de Club illico racontant ce drame à échelle humaine.

À travers d'une mosaïque de personnages inspirés par les gens ayant vécu de près le drame, la série revisite l’effroyable nuit du 6 juillet 2013, durant laquelle un train transportant du pétrole brut a déraillé, puis explosé en plein centre-ville de Lac-Mégantic, entraînant la mort de 47 personnes et marquant au fer rouge cette petite ville de l’Estrie.

Le réalisateur Alexis Durand-Brault et la coproductrice Sophie Lorain ne s’en cachent pas : tous deux ont longtemps hésité avant de se lancer dans la production de cette fiction largement inspirée de faits réels. Si tu t’attaques à Mégantic, il faut s’assurer de bien le faire, sinon tu déçois beaucoup de monde , estime le duo.

Avant toute chose, l’équipe s’est donc rendue à Lac-Mégantic pour voir si les résidents et les résidentes étaient à l’aise avec l’idée de leur confier leur histoire. Après un premier contact favorable, elle s’est assurée de maintenir un lien avec la communauté, passant souvent des heures au téléphone avec les habitants et habitantes de la ville.

Les gens avaient peur qu’on ne raconte pas la vraie histoire, que ce soit trop romancé, dit Alexis Durand-Brault. C’est aussi leur souffrance. S’ils la partagent ou s’ils la donnent à quelqu’un, on dirait que tu les dépossèdes. C’est très particulier. Il faut les rassurer.

C’est tout ce qui leur reste, cette souffrance-là, ajoute Sophie Lorain. Mais il y avait aussi ce besoin fondamental de l’exprimer. Les choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées, aussi souffrantes soient-elles, éventuellement elles finissent par te gruger.

Sophie Lorain a coproduit la série «Mégantic». Photo : Fair play / Pénélope Roy Dumouchel

Éviter le sensationnalisme

Parmi les histoires retenues par le scénariste Sylvain Guy pour immortaliser ce drame à l’écran, on trouve celle de la 48e victime de Lac-Mégantic, un jeune pompier volontaire qui s’est enlevé la vie peu après le drame.

Il y a aussi celle de Pascal Lafontaine, qui a perdu sa femme, un de ses frères et sa belle-sœur dans la tragédie. Après avoir visionné l’épisode étant consacré à son histoire, il estime que la série évite le piège du sensationnalisme. Ça a été fait dans le respect , dit-il.

« Ce qu’on a vécu est mille fois pire, c’est ça qui est épouvantable. Quand j’ai vu mon épisode, j’étais content. C’était comme : "Ils ont juste fait ça." Ils ont juste fait la surface et c’est parfait. » — Une citation de Pascal Lafontaine, résident de Lac-Mégantic

Alexis Durand-Brault aurait donc réussi, selon Pascal Lafontaine, son pari d’équilibriste, lui qui voulait marcher sur la fine ligne entre sobriété et sensationnalisme.

Autrement dit, il souhaitait avoir des moyens de production suffisants pour rendre justice à l’ampleur de la tragédie de Lac-Mégantic, sans pour autant perdre de vue les histoires profondément humaines qui sont au cœur de la catastrophe.

Alexis Durand-Brault et Pascal Lafontaine étaient de passage à l'émission «Tout le monde en parle» dimanche. Photo : A Média / KARLJESSY

Pour ce faire, le réalisateur et coproducteur a opté pour une mise en scène appuyant la subjectivité des protagonistes. Je voulais que la caméra soit toujours en plein milieu, comme si j’étais dans l’action, dit-il. On se sent entouré de l’action, tout le temps.

L’équipe a aussi évité de mettre en scène des acteurs et des actrices bien connus du public afin de concentrer l’attention des téléspectateurs et téléspectatrices sur l’histoire plutôt que sur la distribution. Faire Mégantic avec plein de visages connus, il me semble que ça aurait eu l’air fou , estime Alexis Durand-Brault. La vedette, c’est Mégantic , ajoute Sophie Lorain.

Mégantic a également bénéficié d’une enveloppe budgétaire significative, une condition sine qua non du projet. La rue principale de Lac-Mégantic a été reconstituée dans le village d'Ormstown, près de Montréal, tandis que les scènes du drame ont été tournées dans un entrepôt à neige de Longueuil.

L’équipe s’est même procuré un train, ce qui s’est révélé être un cauchemar logistique, de l’achat à la revente. Après le tournage, l’engin a été transformé en acier brut avant d’être livré à la Chine.

Ce texte a été écrit avec des entrevues de René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club, et de Guy A. Lepage, animateur de Tout le monde en parle.