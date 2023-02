Quelques conseils pour écrire un bon récit

Deux écrivaines révèlent leurs trucs pour décomplexer le geste d’écrire et casser le vertige qui en paralyse plusieurs. Voici les conseils de Mélikah Abdelmoumen, autrice et rédactrice en chef de Lettres québécoises, et de Catherine Ethier, chroniqueuse et autrice. Elles sont membres du jury du Prix du récit de Radio-Canada .

Déclarez-vous écrivaine ou écrivain

Dany Laferrière a déjà dit qu’il fallait bien un jour se déclarer écrivain (ou écrivaine). Cette citation a marqué Catherine Ethier. À partir du moment où tu te déclares écrivain, que tu te donnes le droit de raconter ton histoire, tu arrêtes de te freiner […] C’est ce qui m’a permis d’écrire mon roman après des centaines et des centaines de chroniques et de textes. Je savais que j’étais capable d’écrire, mais pour être capable de m'asseoir et d’écrire un roman, il a fallu que je m’y autorise. Que je me donne la permission et que je me dise : tu es une autrice.

Suivez votre instinct

Pour Mélikah Abdelmoumen, le récit est un genre hybride dans lequel se croisent tous les autres (essai, théâtre, poésie, même une part de fiction, etc.). Ne pas s’inquiéter, donc, de la forme que pourra prendre le texte qu’on écrit : ce qu’on a à dire imposera une ou des formes. Suivre son instinct , dit Mélikah Abdelmoumen.

N’écoutez pas les autres

Plusieurs diront que l’écriture au je est narcissique. Ne les écoutez pas, recommande Mélikah Abdelmoumen. Le récit, comme toutes les écritures du réel, parle de notre humaine condition et de notre société; parfois même, il donne voix à ceux et celles qui n’ont pas toujours accès aux tribunes.

« Le récit peut au contraire être foncièrement tourné vers les autres, cherchant le point de jonction entre le particulier et le commun, entre le singulier et l’universel. » — Une citation de Mélikah Abdelmoumen

Bâtissez l’historique des personnages

Catherine Ethier aime se poser beaucoup de questions par rapport à ses personnages pour leur apporter de la nuance. D'où vient-il? A-t-il des sœurs ou des frères? Quelles sont ses habitudes? Qu’aime-t-il manger au déjeuner? A-t-il vécu un traumatisme? Même si toutes ces informations n’ont aucun rapport dans ton récit et ne sont pas mentionnées, elles vont donner une couleur et une dimension au personnage […] Ça aide à se mettre dans la peau d’un être humain qui n’est pas unidimensionnel.

Ne suivez pas tous les conseils

Sentez-vous libre et ne vous laissez pas submerger dans les conseils, indique Mélikah Abdelmoumen. Même les miens! N’écoutez que ceux dont vous sentez qu’ils trouvent écho en vous et vous aident à nommer le monde, et votre place dans le monde, selon ce que vous dicte votre désir, votre élan, votre besoin de témoigner.

Imaginez un lectorat bienveillant

Quand elle se remet trop en question et qu’elle a le trac d’écrire, Catherine Ethier pense à quelques personnes de son entourage qui l’aiment bien et qui seront douces avec elle. Elle les imagine la lire, la trouver drôle, touchante et même tendrement nouille.

Je ne pense pas à la personne que j’admire qui pourrait me lire. Mon Dieu que ça me paralyse de penser à ça […] J’essaie de penser à des gens qui me connaissent, et ça me ramène dans la bonne voie. Ça me permet d’être moi-même, d’être plus libre dans mon écriture et de prendre plus de risques.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

