Québec a dépensé 3 milliards $ dans les agences privées de santé en 6 ans

Les établissements de santé du Québec sont de plus en plus dépendants des agences de placement privées, avec des dépenses qui augmentent à grande vitesse, année après année. Entre 2016 et 2022, le recours à la main-d'œuvre indépendante a coûté 3 milliards de dollars au réseau public, selon une étude publiée lundi et obtenue par Radio-Canada.