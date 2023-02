Augmenter ses recettes en réduisant le gaspillage alimentaire? C’est possible

Manon Leparq est propriétaire de Franglish Gourmet Food, un petit commerce d’aliments d’origine française et belge au centre-ville de Toronto. Elle se spécialise notamment dans la vente de pains, de charcuteries et de fromages.

Des produits frais comme le pain sont des produits qui doivent être mangés au jour le jour. Des fois, on ne peut pas tout vendre , raconte-t-elle.

Ainsi, elle prépare au besoin de petits sacs d’aliments qui n’ont pas été vendus à temps pour les vendre à prix réduit par l’entremise de l’application de prévention de gaspillage Too Good To Go.

« Ce n’est pas une part de revenus énorme, mais ça nous évite de faire des pertes sèches. » — Une citation de Manon Leparq, propriétaire de Franglish Gourmet Food

Le propriétaire des pâtisseries Goûter à Toronto et North York, Rodney Alléguède, utilise également cette application pour vendre des produits périssables en fin de journée. Il dit préparer 10 à 15 paquets par jour.

Rodney Alléguède affirme que les commerçants alimentaires sont également toujours confrontés à des pénuries de produits comme le beurre et la farine. « Chaque jour est une bataille », lance-t-il. Photo : Radio-Canada

Pour lui, le service est également une façon de tenter d’attirer de la clientèle.

À la fin de la journée, on ferme la porte et on sait qu’on a 15 clients qui vont goûter à nos produits, signale-t-il.

« On le fait dans l’espoir qu’ils deviendront des clients réguliers. » — Une citation de Rodney Alléguède, propriétaire des pâtisseries Goûter

Un pansement économique

Ces propriétaires d’entreprises estiment que la vente de produits par l’entremise d’un tel service sert d’un petit baume pour leurs finances, mais que ce n’est pas assez.

Mme Leparq explique que ses ventes à travers Too Good To Go lui permettent de couvrir au minimum les frais engagés au niveau de l’achat , mais que cela vient alors que les prix des denrées alimentaires continuent toujours d’augmenter.

Manon Leparq s'inquiète de la possibilité d'être forcée d'augmenter le prix de ses produits si ses fournisseurs dont elle dépend augmentent leurs propres prix. Photo : Radio-Canada

On reçoit encore des courriels de nos fournisseurs qui nous préviennent qu’on va voir des augmentations [de prix] au mois de mars et au mois d’avril , se désole-t-elle. Il y en a qui vont être de 10 %, d’autres de 40 %.

« On essaye de parer les coûts, mais à un moment donné, c’est compliqué. » — Une citation de Manon Leparq, propriétaire de Franglish Gourmet Food

M. Alléguède indique pour sa part que ses marges de profit sont de plus en plus petites .

Ainsi, dit-il, on doit se battre tous les jours pour garder les portes ouvertes et l’entreprise en fonctionnement , malgré les retombées économiques supplémentaires engendrées par les ventes sur Too Good To Go.

Un service qui gagne en popularité

Le directeur du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, estime que l’utilisation des applications de prévention du gaspillage alimentaire prend de l’ampleur au pays.

La hausse des prix des aliments, comme évoqués par les deux propriétaires de commerces, n’est pas la seule dynamique qui rend ce genre de service alléchant tant pour les entreprises que pour les consommateurs, croit-il.

En fait, il existe également une sensibilité grandissante des Canadiens à l’égard du gaspillage alimentaire.

« Comme on dit en bon français, là on veut sauver des aliments du dépotoir ou du compostage. Donc pourquoi pas créer un autre marché en parallèle, virtuel, pour récupérer ces aliments-là? » — Une citation de Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie

Sylvain Charlebois ajoute que certains commerçants pourraient promouvoir leur utilisation de services pour prévenir le gaspillage alimentaire afin d'attirer plus de clientèle. Photo : Radio-Canada

L’expert soutient que la grande majorité des Canadiens hésitent encore à s’initier à ce genre de service, car la culture en ce qui a trait à la salubrité et l’innocuité des aliments est quand même assez forte au pays.

Néanmoins, dit-il, un taux d’inflation élevé persistant pourrait encourager davantage de citoyens à changer leurs habitudes alimentaires pour des questions d’argent.

Déjà, Manon Leparq constate un changement au sein de sa propre clientèle.