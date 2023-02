Carrefour Racine : la Ville ne voulait pas d’une lourde facture, témoigne Louis Coulombe

L'ancien avocat du cabinet du maire Jean Tremblay, Louis Coulombe, a témoigné lundi lors du procès au civil qui oppose l'homme d'affaires Paul Boivin et la Ville.

Selon Louis Coulombe, le Carrefour Racine de Chicoutimi était devenu une épine au pied de la Ville de Saguenay lorsque cette dernière l'a vendu à l'homme d'affaires Paul Boivin il y a dix ans.

Celui qui était à l'époque directeur exécutif pour le cabinet du maire de Saguenay s'est occupé des négociations et des contrats entourant la vente du Carrefour Racine à Paul Boivin en 2013. Il rappelle que dans les faits, Paul Boivin était déjà propriétaire des deux premiers étages commerciaux du bâtiment.

La Ville lui a vendu les deux étages supérieurs qui abritent le CLSC , de même que les stationnements situés à l'arrière. On ne veut plus l'avoir, rappelle-t-il, le bâtiment est désuet et ce n'est pas dans le core business d'une ville d'avoir un tel immeuble , a témoigné Louis Coulombe.

La Ville savait que l'édifice était en mauvais état, elle ne voulait pas hériter d'une facture de réfection du bâtiment et du stationnement .

Saguenay poursuit l'homme d'affaires et ses entreprises pour 5,5 millions de dollars. À l'inverse, Paul Boivin a répondu à Saguenay par une réclamation de 6,7 millions de dollars.

Paul Boivin Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Alors que Paul Boivin a témoigné la semaine dernière de toutes les difficultés financières vécues par ses entreprises, Louis Coulombe a indiqué que le promoteur n'avait jamais parlé de ces difficultés avant la transaction.

Après l'échec d'un projet d'hôtel prévu dans le contrat, la Ville acceptait d'analyser le projet d'accueillir les écoles de musiques et de danse. Mais jamais, dit-il, Paul Boivin n'a été en mesure d'attacher le financement, même après que les revenus provenant du CLSC aient augmenté substantiellement avec la signature d'un nouveau contrat.

Louis Coulombe a été remercié par la Ville de Saguenay peu après l'élection de Josée Néron, tout juste avant que les discussions avec Paul Boivin ne prennent fin.

Témoignage de Simon Boivin

Le fils de Paul Boivin, Simon Boivin, témoignait également lundi.

Il estime que la famille a tout fait pour démarrer un projet dans le Carrefour Racine de Chicoutimi.

Témoignant de la vétusté du bâtiment, il a rappelé que le CLSC avait fait intervenir la Santé publique en raison des infiltrations d'eau. C'est impossible de gérer cette maudite bâtisse-là, a-t-il lancé avec émotion, elle tombe de partout et il faut investir.

Simon Boivin a résumé les transactions entre les différentes compagnies à numéro de la famille de Paul Boivin. Il a confirmé comment initialement les revenus du Carrefour Racine ont financé le manque de liquidités du Manoir Tadoussac, une résidence privée pour aînés du secteur nord de Chicoutimi. Il a insisté pour préciser que les sommes ont été prêtées tout à fait légalement aux autres filiales du groupe Boivin et que l'entreprise à numéro a été remboursée sans intérêt en décembre dernier.

En contre-interrogatoire, Simon Boivin a dû répondre à plusieurs questions de l'avocate de la Ville de Saguenay qui tentait de comprendre pourquoi plusieurs employés ou factures étaient payés à même le budget du Carrefour Racine plutôt que par les autres filiales du groupe. Simon Boivin a répété à plusieurs reprises que ça simplifiait la comptabilité, qu'il pourrait revoir la répartition de ces dépenses si des correctifs étaient requis.