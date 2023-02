Le gouvernement des T.N.-O. revoit ses pratiques d’embauche

Ce programme a pour but d’augmenter la présence de groupes souvent sous-représentés dans la fonction publique, plus particulièrement les Autochtones. Il donne la priorité d’embauche aux Autochtones, puis aux résidents non autochtones qui ont passé la majeure partie de leur vie aux T.N.-O.

Un avis sollicitant les commentaires des gouvernements autochtones et des résidents sur le remplacement de cette politique a été lancé le 7 février. Au cours d’un échange à l’Assemblée législative vendredi, la ministre des Finances, Caroline Wawzonek, a indiqué que cette politique est totalement dépassée et qu'elle n’a jamais été revue depuis sa mise en œuvre, en 1989.

« Ce n’est pas conforme aux meilleures pratiques, et on peut aussi dire que ce n’est pas conforme à l’esprit et à l’intention de la Charte [canadienne] des droits et libertés. Et [cette politique] n’a pas fait ses preuves. » — Une citation de Caroline Wawzonek, ministre des Finances, Territoires du Nord-Ouest

À l'heure actuelle, environ 30 % des employés dans la fonction publique territoriale sont autochtones, tandis que les Autochtones représentent 50 % de la population totale. Nous savons que nous avons du travail à faire [pour corriger cela] , a dit la ministre.

Deux nouvelles politiques proposées

Le gouvernement propose deux nouvelles politiques destinées à l’embauche : la politique d’emploi des Autochtones et la politique d’équité en matière d’emploi. La politique d’emploi des Autochtones donnerait la priorité d’embauche aux descendants des Dénés, des Inuit ou des Métis originaires des T.N.-O. , selon les frontières actuelles .

La politique d’équité en matière d’emploi, quant à elle, accorderait une priorité d’embauche aux Autochtones canadiens, aux personnes racialisées, aux personnes ayant une incapacité, aux membres de la communauté 2ELGBTQQIA+ et aux personnes résidant dans le Nord depuis de nombreuses années .

Selon le ministère des Finances, la politique d’emploi des Autochtones prévaudrait sur la politique d’équité en matière d’emploi. Mon souhait est de voir cette nouvelle approche envers les groupes sous-représentés mieux refléter les valeurs du Nord, et qu’elle nous mène vers une meilleure représentativité de la fonction publique , a souligné la ministre Wawzonek.

Une proposition qui ne fait pas l’unanimité

La députée de Thebacha, Frieda Martselos, n’est pas convaincue que la nouvelle approche sera meilleure. Bien qu'elle soit d’accord avec la priorité d'embauche accordée aux Autochtones et aux résidents de longue date non autochtones, elle a émis des doutes sur la priorité accordée à tous les Autochtones du pays.

Je n’ai aucun problème avec l’embauche d'Autochtones nés à l’extérieur des T.N.-O. , mais je ne suis pas d’accord qu’on leur accorde la même priorité d’embauche que les Dénés, les Inuit et les Métis nés aux T.N.-O. , a-t-elle dit à l’Assemblée législative, vendredi.

Frieda Martselos est députée de la circonscription de Thebacha. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La députée estime que cette approche ne résout pas les problèmes causés par le programme de promotion sociale et qu’elle ne fait qu’élargir le bassin des groupes sous-représentés, au lieu d'essayer d'éliminer les obstacles à la représentation.

Le ministère des Finances prévoit consulter les gouvernements autochtones avant de régler les derniers détails deux nouvelles politiques. Les résidents sont aussi invités jusqu’au 31 mars à transmettre leurs commentaires par un sondage en ligne. Des consultations publiques auront également lieu dans neuf communautés au cours des deux prochains mois.

Avec les informations de Meaghan Brackenbury