Liberté de presse : la GRC poursuivie en C.-B. après l’arrestation d’une photojournaliste

Le média The Narwhal et la photojournaliste indépendante Amber Bracken ont affirmé lors d’un point de presse à Vancouver qu'ils ont déposé une poursuite à la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour arrestation injustifiée, violation de la liberté et violation de la liberté de presse.

Selon les plaignants, ce recours survient à la suite de l'arrestation et de la détention d’Amber Bracken le 19 novembre 2021. Cette dernière effectuait alors un reportage en lien avec les travaux menés le long du gazoduc Coastal GasLink sur le territoire wet'suwet'en pour The Narwhal, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Les arrestations d’Autochtones sur leurs terres concernent chaque personne dans ce pays et devraient être rendues publiques, et non cachées derrière les lignes de police , a affirmé la rédactrice en chef et directrice du Narwhal, Emma Gilchrist.

Plusieurs personnes avaient été arrêtées en novembre 2021 en lien avec une injonction de la justice interdisant d'entraver les travaux menés le long du gazoduc Coastal GasLink. Photo : Jesse Winter/VICE

Au total, 29 personnes avaient été arrêtées en lien avec une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique interdisant d'entraver les travaux menés le long du gazoduc, dont Amber Bracken et le documentariste indépendant Michael Toledano.

Plus de 40 organes médiatiques avaient dénoncé les actions agressives de la GRC contre ces journalistes .

« L'action en justice que nous avons déposée ce matin vise à établir des conséquences significatives pour la police lorsqu'elle s'ingère dans les droits constitutionnels des journalistes qui couvrent des événements dans les zones d'injonction. » — Une citation de Emma Gilchrist, rédactrice en chef et directrice du Narwhal

Elle a ajouté que la poursuite cherche à obtenir des déclarations de la Cour que les droits de liberté de presse du Narwhal et d’Amber Bracken, notamment, ont été violés de façon injustifiée, afin que tous les journalistes du Canada puissent faire leur travail sans risque d'ingérence policière.

Les plaignants réclament également des dommages et intérêts pour l'arrestation et la détention de la photojournaliste et l'interférence avec ses droits constitutionnels.

Pas un événement isolé, selon The Narwhal

Lors du point de presse, Amber Bracken est revenue sur les événements du 19 novembre 2021.

« Je me suis sentie kidnappée. » — Une citation de Amber Bracken, photojournaliste

Elle se souvient que des agents de la GRC ont enfoncé la porte du petit bâtiment dans lequel elle se trouvait avec une hache, puis une tronçonneuse, pour arrêter les personnes à l’intérieur.

En tant que photojournaliste, mon rôle est de témoigner des événements. [...] Aujourd'hui, nous nous levons pour espérer empêcher qu'une telle arrestation et la répression des reportages qui en résulte ne se reproduisent , a-t-elle affirmé.

The Narwhal assure qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la GRC était informée de la présence de la photojournaliste sur le territoire, et Amber Bracken dit s’être identifiée comme journaliste avant, pendant et après son arrestation.

Selon le média, le traitement subi par Amber Bracken est le dernier d'une série d'incidents qui témoignent d'un manque troublant de considération pour la liberté de la presse de la part de la [ GRC ] . Les plaignants ont cité à ce sujet les situations de Fairy Creek, sur l’île de Vancouver, et de Muskrat Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador.