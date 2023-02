Décès de Romy et Norah : une alerte Amber réclamée dès l’accident

C'est ce qui ressort de la déposition d'Alexandre Pelletier, l'ex-conjoint de la mère de Norah et Romy Carpentier, le soir de leur disparition.

Celle-ci a été lue dans le cadre de la première journée de l'enquête publique sur le décès de Norah et Romy Carpentier, au palais de justice de Québec. Alexandre Pelletier n'était pas présent en raison d'ennuis de santé.

Le véhicule de Martin Carpentier a été retrouvé accidenté sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire. (Photo d'archives) Photo : Sûreté du Québec

Tard le soir de l'accident, Alexandre Pelletier aurait confié aux policiers qu'il avait rencontré Martin Carpentier, chez lui, dans les semaines précédant le drame. Lors de cette rencontre, M. Carpentier aurait confié à M. Pelletier avoir peur de perdre la garde de ses enfants. Il lui aurait aussi fait mention de ses difficultés financières.

Alexandre Pelletier ajoute dans sa déposition que Martin Carpentier lui aurait également confié avoir l'intention de quitter sa résidence, qui était adjacente à celle de ses beaux-parents.

Alexandre Pelletier aurait finalement dit à Martin Carpentier que ce dernier ne semblait pas bien aller .

M. Pelletier aurait fait allusion à plusieurs reprises à l'importance de déclencher une alerte Amber le soir de l'accident du 8 juillet. Cette volonté a été d'ailleurs été exprimée par la mère de Norah et Romy, Amélie Lemieux, lors de son témoignage de lundi.

L'alerte Amber a finalement été déclenchée le 9 juillet, en milieu d'après-midi.

Martin n'était vraiment pas dangereux

Deux autres proches de Martin Carpentier, soit son collègue de travail Kevin Lemieux et son ex-conjointe, ont confié au coroner en chef adjoint Luc Malouin que Martin Carpentier n'était pas dangereux.

C'était quelqu’un de très, très calme, pas stressé, il gérait les problèmes numéro un, très gentil, courtois, super poli. En 5 ans, je ne l’ai jamais vu fâché , a confié M. Lemieux, ajoutant qu'il était très présent pour ses filles.

Une vie très simple. Très gentil, très attentionné , a confié également son ex-conjointe, qui connaissait Martin Carpentier depuis 2016. Elle précise qu'il passait la grande majorité de ces temps libres à s'occuper de ses enfants.

Un tournant en 2020

Tous les deux s'entendent pour dire que Martin Carpentier a changé aux alentours du mois de juillet 2020. Il verbalise à plusieurs reprises qu'il a peur de perdre ses enfants. Le coroner Luc Malouin n'a pas hésité à qualifier cette peur d'obsession .

C’est venu assez tôt. Je savais que ça le préoccupait. Il abordait le sujet. Moi je lui disais que je ne voyais pas trop comment ça pourrait arriver. Pour moi, c’était un merveilleux père , a témoigné son ex-conjointe, dont le nom fait l'objet d'une ordonnance de non-publication.

Martin Carpentier était aussi en procédure de divorce. Malgré tout, jamais Kevin Lemieux n'a pensé que M. Carpentier pourrait faire du mal à ses filles. On voyait qu’il était vraiment fatigué. C’était plus lourd, les décisions à prendre sur la job. Avant, ce ne l’était pas pantoute , a confié son ami et collègue.

Romy, Norah et Martin Carpentier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Voyant la situation de son ami qui semblait plus anxieux qu'à l'habitude, il a demandé verbalement à Martin Carpentier s'il pensait au suicide. Il m'avait dit non.

Le soir du drame, le 8 juillet, son ex-conjointe ne remarque rien d'anormal, tout comme Kevin Lemieux, qui l'a vu quelques heures auparavant.

Son ex-conjointe a échangé des textos avec lui cette journée-là. Le dernier qu'elle a reçu indiquait I love you forever. Il s'agissait, selon elle, d'un message qui ne sortait pas de l'ordinaire.

La commission d'enquête publique se poursuit mardi, notamment avec le témoignage de la grand-mère de Romy et Norah et d'un policier de la MRC de Lotbinière. Des civils qui ont assisté aux minutes après l'accident sont également attendus à la barre.