Aide médicale à mourir : le nombre de bénéficiaires augmente en Atlantique

En 2021, 10 029 personnes ont bénéficié de l'aide médicale à mourir ( AMM ) au Canada. C'est 34,7 % de plus qu'en 2020 et un sommet depuis la légalisation de cette mesure, il y a sept ans.

Le nombre de personnes ayant bénéficié de l' AMM a augmenté de 27,5 % au Nouveau-Brunswick, de 30,3 % en Nouvelle-Écosse, de 32,7 % à Terre-Neuve-et-Labrador et de 8,1 % à l'Île-du-Prince-Édouard.

L’âge moyen des bénéficiaires était de 76,3 ans en 2021 au Canada et est globalement stable depuis plusieurs années. Le problème de santé sous-jacent le plus souvent cité a été le cancer, à plus de 65 %.

L'agence fédérale note aussi que le nombre de professionnels de la santé qui fournissent l' AMM a augmenté de 17,2 % à l'échelle nationale en 2021.

Quels critères pour obtenir l’aide médicale à mourir? Être atteint d’au moins un problème de santé grave et irrémédiable;

être admissible à recevoir des soins de santé financés par le gouvernement fédéral, provincial ou territorial;

être âgé d’au moins 18 ans et être en mesure de prendre seul des décisions en matière de soins de santé;

faire une demande délibérée d’aide médicale à mourir qui ne soit pas le résultat de pressions ou d’influences extérieures;

donner un consentement éclairé pour recevoir l’ AMM .

3 % de tous les décès en Atlantique

Pour Lisa Feldstein, qui est avocate spécialisée dans la fin de vie et professeure à l’Université York, en Ontario, ces chiffres ne sont pas une surprise. Ils sont le reflet d’une acceptation sociale croissante .

Trudo Lemmens, professeur de droit de la santé à l’Université de Toronto, se dit quant à lui préoccupé par l’augmentation du recours à l'aide médicale à mourir.

« Je suis un de ceux qui sont un peu inquiets du fait qu’une pratique d’exception s’élargisse de manière aussi rapide et aussi significative. » — Une citation de Trudo Lemmens, professeur de droit de la santé à l’Université de Toronto

Il affirme que certaines provinces – le Québec et la Colombie-Britannique – dépassent les pourcentages de recours à l’aide médicale à mourir de la Belgique et des Pays-Bas, considérés parmi les plus libéraux au monde sur cette question.

En Atlantique, le nombre de morts liés à l’ AMM ne dépasse pas les 3 % des décès totaux dans chaque province. Cette proportion s'élève à près de 5 % au Québec et en Colombie-Britannique.

Selon Trudo Lemmens, l’ AMM devrait être accessible uniquement en dernier recours quand toutes les autres options médicales et sociales ont été épuisées.

Il estime que ce n’est pas le cas actuellement et que le rapport publié montre tout de même que 20 % de gens [qui ont bénéficié de l' AMM ] n’ont pas reçu de soins palliatifs .

Il juge que les médecins devraient aller au fond des choses afin de comprendre la raison pour laquelle on demande l’ AMM .

54,3 % des répondants ont dit estimer que la perte de dignité est une des causes de souffrance des bénéficiaires de l’AMM.

De plus, 57,6 % des gens indiquent souffrir en raison d'un contrôle insuffisant de la douleur ou des inquiétudes liées à la douleur.

Pour M. Lemmens, c’est un indice qu'on manque de soins appropriés pour soigner la douleur de manière adéquate .

Les causes de souffrances les plus citées – à plus de 80 % – sont la perte de la capacité à s’engager dans des activités significatives et la perte de capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne.

Lisa Feldstein n'est pas surprise par la hausse du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale à mourir. Photo : Radio-Canada

Lisa Feldstein juge qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir avec l'augmentation de ces chiffres, car près de 98 % des bénéficiaires de l’ AMM étaient des personnes dont la mort naturelle était raisonnablement prévisible.

Elle estime que le nombre de personnes qui ont recours à l’ AMM et dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible pourrait augmenter à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi en 2021.

Question éthique

Les personnes qui souffrent uniquement de maladie mentale ne peuvent pas avoir accès à l’AMM. Elles devaient y avoir accès à compter du 17 mars 2023.

Toutefois, le gouvernement fédéral a récemment déposé un projet de loi afin de reporter la date d'admissibilité au 17 mars 2024, une décision soutenue par Lisa Feldstein.

« Si le système de santé n’est pas prêt, c’est une bonne chose que l’accès soit décalé. Il ne doit pas être pressé. Quand on connaît les difficultés d’accès à des soins en santé mentale, il serait assez alarmant que les gens puissent avoir un meilleur accès à l’ AMM qu’à des services de santé mentale appropriés. » — Une citation de Lisa Feldstein, avocate spécialisée dans la fin de vie et professeure à l’Université York

Avec des informations d’Adrien Blanc