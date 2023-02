400 athlètes attendus du 2 au 5 mars pour la finale hivernale des Olympiques spéciaux

Cette compétition revient tous les quatre ans. Plus de 400 athlètes vivant avec une déficience intellectuelle feront la compétition.

Ski alpin, ski de fond et curling sont parmi les sports présentés sur le territoire de l'arrondissement de Jonquière.

Le centre plein air Le Norvégien, le centre de ski Mont-Fortin, le club de curling Kénogami et l'École polyvalente Arvida seront parmi les endroits où auront lieu les compétitions.

Cet événement d'envergure comprend des cérémonies d'ouverture et de fermeture. Il y a même une flamme olympique.

« On veut avoir au minimum un 1000 à 1200 personnes pour la cérémonie d'ouverture au Palais des sports. En tout, c'est un budget de 520 000 $ à la base, a révélé Frédéric Côté-Laflamme, président du conseil d’administration des Jeux olympiques spéciaux de Saguenay.

Québec fournit un montant de 300 000 $, alors que Saguenay ajoute une valeur de 50 000 $ en argent, biens et services.

Le reste, on est allé le chercher avec le conseil d'administration. On a fait une campagne de financement, il y a eu un spectacle de Jeanick Fournier avant les Fêtes. Le village des athlètes va être à la polyvalente d'Arvida , a-t-il poursuivi.

Un niveau de compétition très élevé

Chaque région à son association d'athlètes et puis des entraîneurs. Ils s'entraînent pendant toute l'année dans leur sport. Alors les gens qui vont venir ici sont habitués, ce sont des sportifs, il s'agit de les traiter comme des athlètes olympiques. On les habille, on les nourrit comme des athlètes olympiques et puis ils vont performer comme des athlètes olympiques, malgré leurs différences , a ajouté Annie Côté, membre du conseil d’administration des Jeux olympiques spéciaux de Saguenay et mère de l’athlète Olivier Martel, qui était également présent à la conférence de presse.

Pour son fils Olivier, il ne s’agira pas d’une première à un grand événement.

Ça amène de vivre des expériences, de vivre des souvenirs inoubliables parce que les olympiques spéciaux c'est mondial. J'ai eu la chance de vivre cette expérience-là quand j'étais aux quilles aux jeux d'été. J'ai été à Pointe-Claire, à Vancouver et à Los Angeles , a conclu Olivier Martel.

De son côté, Audrey Savard participera aux compétitions de curling. Cet exercice lui permet de dépasser ses limites.

Moi au début, je faisais du sport, mais les gens me discriminaient sur mon poids, ma façon de faire, ma déficience que moi j'appelle une différence. Avec les Olympiques spéciaux, je me sens inclus et ça fait réaliser que je peux faire du sport sans être discriminé dans un environnement sain , a-t-elle mentionné.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque