Les provinces acceptent l’offre d’Ottawa en santé, jugée « insuffisante »

La présidente du Conseil de la fédération a annoncé, lundi, que les provinces et territoires acceptaient l'offre du gouvernement fédéral en santé, même s'ils la jugent « insuffisante ».

Nous avons eu une très bonne réunion aujourd'hui. Nous avons un front très uni et nous accepterons l'argent du gouvernement fédéral , a affirmé Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente, cette année, du Conseil de la fédération. Mais il faut reconnaître aussi que cette offre ne couvre pas les besoins en financement à long terme pour les systèmes de santé à travers le pays.

La décision des provinces et territoires est intervenue moins d'une semaine après que le gouvernement de Justin Trudeau a présenté son offre dans le cadre des négociations pour augmenter les transferts en santé. Ottawa a proposé un financement de 196,1 milliards sur une période de 10 ans, ce qui comprend 46,2 milliards en nouveaux fonds.

Depuis plus de deux ans, les provinces et les territoires faisaient front commun pour réclamer que le financement fédéral en santé passe de 22 % à 35 % des dépenses, ce qui équivaut à une augmentation d'environ 28 milliards de dollars par année, donc de 280 milliards sur 10 ans.

Les premiers ministres des provinces et des territoires se concentreront maintenant sur les négociations bilatérales à venir avec Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ils demandaient également que cet ajustement majeur soit suivi d'une hausse annuelle du Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 5 %, une demande à laquelle a accédé le gouvernement de Justin Trudeau pour une période de cinq ans.

Or, le manque à gagner entre l'offre du gouvernement fédéral et ce qu'espéraient les 13 chefs de gouvernement provinciaux et territoriaux en nouveaux fonds pour financer leurs systèmes de santé est de 234 milliards de dollars sur 10 ans.

De l'augmentation de 46,2 milliards de dollars offerte par le fédéral, l'Ontario obtiendrait environ 16 milliards de plus sur 10 ans, tandis que le Québec toucherait quelque 9 milliards si l'entente proposée était entérinée par les dirigeants provinciaux et territoriaux.

Des négociations en vue d'accords bilatéraux

L'argent frais proposé par le fédéral comprend aussi une enveloppe de 25 milliards de dollars sur 10 ans, à distribuer entre les provinces qui concluront des accords bilatéraux avec Ottawa.

Ces accords iraient toutefois de pair avec un plan d'action adapté aux besoins de chacune des provinces pour faire avancer des priorités communes , identifiées par le fédéral. Il s'agit notamment du partage de données entre les provinces, d'un meilleur accès aux médecins de famille, de la réduction des listes d'attente en chirurgie et du financement de services en santé mentale.

Nous allons maintenant entamer les négociations avec le fédéral en vue d'accords bilatéraux , a ajouté Mme Stefanson.

« Cette offre ne représente pas une panacée pour réparer les soins de santé à travers le pays, mais c'est un pas dans la bonne direction. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du Conseil de la fédération

Dans une déclaration transmise par son attaché de presse, le premier ministre François Legault a répété lundi que l’offre du fédéral est décevante, nettement insuffisante, et ne règle en aucun cas l’enjeu du financement des soins de santé à long terme .

Malgré le 5 % sur 5 ans pour le TCS , le fédéral ne contribuera qu'à hauteur de 24 % aux dépenses des provinces. Ça veut dire que plus de 75 % des dépenses seront à la charge des provinces. Le déséquilibre persistera donc , a ajouté M. Legault.