L’aéroport d’Edmonton visé par 11 plaintes au Commissariat aux langues officielles

Neuf de ces plaintes portent sur la présence numérique de l’aéroport, notamment sur son site web et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, alors que deux d’entre elles concernent plutôt la signalisation physique de l’aéroport, qui ne respecte pas la Loi sur les langues officielles.

Ces plaintes couvrent une période qui s’étend de septembre 2021 à février 2022.

« Compte tenu de l’information recueillie durant les enquêtes, j’ai conclu que les 11 plaintes s’avèrent fondées. » — Une citation de Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

L'obligation de communiquer en français non respectée

Selon ce rapport, plusieurs sections du site web de l’aéroport et de l’ AARE n’étaient pas accessibles en français. De plus, le contenu publié sur leurs pages Instagram, Facebook, Twitter et YouTube n’était pas entièrement disponible en français.

Certains courriels destinés au public voyageur, qui étaient pourtant envoyés dans les deux langues officielles, comptaient des éléments en anglais dans la section en français.

L’aéroport international d’Edmonton a refusé de commenter le dossier. Nous sommes toujours en train d'examiner le rapport de ce matin et nous avons pour politique de ne pas faire de commentaires à des parties externes sur des questions soumises à des organismes de réglementation , a répondu par courriel la directrice des communications de l’aéroport, Elizabeth Dwernychuk.

Les justifications et explications de l’ AARE sont toutefois contenues dans le rapport préliminaire d’enquête. L'Administration souligne que ses partenaires commerciaux ou institutionnels ne produisent pas de contenu en français sur les réseaux sociaux parce qu’ils ne sont pas tenus de respecter la Loi sur les langues officielles, ce qui explique le déséquilibre linguistique de ses publications.

[L’ AARE ] a aussi affirmé qu’étant donné que ses partenaires anglophones ne produisent souvent aucune version française de leur contenu, ses comptes de médias sociaux peuvent comprendre plus de contenu en anglais qu’en français , peut-on lire dans le rapport.

L’obligation d’affichage bilingue au sein même de l’aéroport n’était pas non plus respectée. Selon une plainte envoyée au commissaire, photos à l’appui, plusieurs pancartes dans la zone de débarquement ou de stationnement étaient écrites uniquement en anglais.

L’autorité aéroportuaire fait valoir dans le rapport qu’elle a « remplacé la bannière de l’aire de débarquement au linéaire d’accostage par une bannière bilingue » et qu'elle « continuera de collaborer avec l’équipe responsable du stationnement concernant tous les messages au linéaire d’accostage ».

Un aéroport désigné bilingue

L’aéroport international d’Edmonton fait partie des aéroports désignés bilingues du pays, parce qu'il reçoit plus d’un million de voyageurs par an et qu’il est situé dans une capitale provinciale. Il est également tenu de respecter certaines obligations, étant donné qu'il dessert un territoire qui compte une minorité francophone de plus de 5000 personnes.

Malgré cela, selon le rapport, l’ AARE ne s’est pas dotée d’un plan officiel pour respecter ses obligations linguistiques en matière de communication avec le public. Le commissaire recommande donc la mise en place d’une telle stratégie.

Le rapport final d’enquête devrait être publié dans les prochains mois.