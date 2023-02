La Ville de Percé doit assumer environ 70 000 dollars en frais d’avocat jusqu’à présent dans le dossier de la redevance touristique. Des commerçants et des citoyens ont demandé à la Cour supérieure d'annuler la redevance.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, dit avoir reçu une seconde facture de 58 000 $ de la part du cabinet d'avocats Tremblay Bois. Ce montant s’ajoute à un premier, de 12 000 $, payé l’été dernier.

Ces frais d'avocats couvrent la période du 7 septembre au 22 décembre 2022. C'est le coût associé à la préparation du dossier avant les audiences des 17 et 18 janvier derniers, affirme Cathy Poirier.

Une troisième facture couvrant le travail des avocats en janvier, et pendant ces audiences, devrait s’ajouter éminemment aux deux précédentes, indique la mairesse qui s’attend à ce qu’elle soit moins élevée que la précédente de 58 000 $.

Les audiences ont été faites à distance, alors il n’y a pas de frais de déplacement. En plus, leur gros travail de recherche a été fait en décembre pour pouvoir rassembler toutes les preuves et les déposer à la cour avant le procès. Il ne devrait donc pas y avoir tant d’heures à payer, mises à part celles des audiences qui ont duré une journée et demie , avance la mairesse.

La Ville de Percé puise dans son surplus budgétaire pour payer les factures, en plus de recevoir une aide de l’Union des municipalités du Québec qui accorde 10 000 $ de son fonds juridique pour aider la Ville de Percé à payer les coûts liés aux avocats. On ne prend absolument rien des montants recueillis jusqu’à présent grâce à la redevance , tient à préciser Cathy Poirier.

Les fruits de la redevance entrent dans les coffres de Percé

La juge a mis le dossier en délibéré et n’a pas précisé à quel moment sa décision sera rendue. Entre-temps, le règlement de la redevance touristique s'applique, ce qui fait que certains commerçants continuent à la percevoir. L’argent continue à entrer. Un autre 10 000 $ est arrivé dans nos coffres en janvier , fait valoir Cathy Poirier.

La mairesse de Percé Cathy Poirier dit avoir confiance pour la suite des choses concernant le jugement qui sera rendu d'ici cet été par la Cour supérieure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

En date du 30 novembre, la Ville de Percé n'avait recueilli qu'environ 155 000 $ grâce à cette nouvelle mesure fiscale, en vigueur depuis le 1er mai 2022. Nous sommes maintenant rendus à 165 000 dollars , affirme l’élue.

Bien que la redevance touristique soit toujours en vigueur, aucun constat d’infraction n’est remis aux récalcitrants qui ne la percevrait pas. La mairesse préfère attendre le jugement de la cour avant de sévir contre eux.

Avec la collaboration de Marguerite Morin