Victoriaville et Drummondville font un pied de nez à la métropole

Les villes de Drummondville et Victoriaville lancent une campagne de visibilité pour attirer des travailleurs dans leur région. Sept affiches publicitaires arborant cinq messages au ton humoristique ont été installées aux abords des principaux ponts de la métropole et à la station de métro Longueuil–Université de Sherbrooke.

Les maires des deux villes misent sur ces publicités pour inciter les gens à déménager dans leur ville respective.

La Ville de Drummondville affirme notamment qu'une heure de pointe dure environ 14 minutes dans la région.

Notre objectif, c’est d’aller chercher des talents. On a des emplois qui demandent vraiment des diplômes précis, et on peine à les combler. On veut aller élargir un peu l’horizon des Québécois, et leur dire : "Venez à Drummondville, vous allez être heureux" , souligne Stéphanie Lacoste, la mairesse de Drummondville.

L'argument économique pourrait également constituer un incitatif majeur, selon le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Les grands espaces, les espaces verts, les emplois de qualité. Mais surtout, actuellement, on voit qu’avec l’inflation, le coût de la vie est de moins en moins abordable dans les grands centres. À Victoriaville, pour 275 000 $, on a une maison moyenne, alors que c’est plus de 500 000 $ à Montréal. » — Une citation de Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Les deux villes ne sont pas fixé d'objectif précis quant au nombre de citoyens qu'elles souhaitent attirer avec cette campagne.

Dans un courriel à Radio-Canada, le cabinet de la mairesse de Montréal a répondu à la campagne publicitaire.

Attirer et garder une main-d'œuvre qualifiée, tout comme les familles, sont aussi des priorités de notre administration. Malgré les chiffres encourageants du dernier rapport de l'ISQ [Institut de la statistique du Québec] qui confirment une hausse de la population à Montréal, nous continuons de déployer des efforts inégalés pour améliorer constamment la qualité de vie à Montréal. Les espaces verts, l'offre culturelle dynamique, la protection de l'abordabilité et le dynamisme du centre-ville sont au cœur des efforts que nous déployons pour préserver et faire rayonner l'attractivité de la métropole , souligne-t-il.

Avec les informations de Jean-François Dumas