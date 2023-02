L’incendie dans un camp de vacances juif de Quyon serait criminel, selon la police

Le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a confirmé la thèse de l’acte criminel par voie de communiqué lundi.

Pour l’instant, aucun élément n’indique qu’il s’agirait d’un crime à caractère haineux, mais la police continue d’enquêter.

À l’heure actuelle, rien ne laisse croire à un acte antisémite ou de nature raciste. Par contre, il est encore trop tôt dans l’enquête pour exclure cette possibilité , a indiqué le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Dimanche matin vers 4 h 30, un premier feu s’est déclaré dans l'entrepôt du camp B'nai Brith of Ottawa, sur le chemin River. Pendant que les pompiers combattaient le brasier, un deuxième incendie a pris naissance dans un bâtiment voisin.

L’incendie survenu dimanche matin au camp B’nai Brith à Quyon, dans la municipalité de Pontiac, serait de nature criminelle, selon la police. Photo : Gracieuseté : Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Par ailleurs, selon les autorités, les dommages sont évalués à 600 000 $.

L’entrepôt a été complètement détruit. Le deuxième incendie a quant à lui rapidement été maîtrisé et les dégâts sont mineurs. Selon le directeur du camp, Dov Shapiro, les incendies ont touché le système de traitement des eaux ainsi qu’un entrepôt secondaire .

Des techniciens en scènes d’incendie et des enquêteurs sont toujours sur place afin d’analyser la scène et de vérifier les autres bâtiments sur place , a indiqué lundi la police dans sa plus récente mise à jour.

Par ailleurs, le directeur du camp B'nai Brith of Ottawa à Quyon a confirmé que l’incident ne perturbera pas les activités prévues cet été.

Depuis 1946, le camp B'nai Brith of Ottawa accueille chaque été des enfants de confession juive âgés de 7 à 16 ans.