Tensions linguistiques : des municipalités ont les yeux tournés vers Belle-Baie

Dans la foulée de la décision de la Municipalité de Belle-Baie de publier certains messages publics uniquement en français sur sa page Facebook, des conseillers municipaux ont reçu des menaces.

Cela a poussé l’administration municipale à fermer cette page jusqu'à nouvel ordre, la semaine dernière. Elle a avisé la Police BNPP de la situation, mais aucune plainte n’a encore été déposée.

Une réunion spéciale du conseil municipal doit d'ailleurs avoir lieu mardi soir à ce sujet.

Conscients de ces enjeux, des maires d'autres municipalités de la région prônent la prudence et appellent à la solidarité. C'est le cas de Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie.

« Chaleur n’est pas loin de la Péninsule acadienne. C’est préoccupant et je ne voudrais pas vivre cette réalité. Les municipalités francophones ont à se donner la main pour se tenir debout et se protéger contre ce genre d’attaques. » — Une citation de Denis Losier, maire de Tracadie

Tracadie est la municipalité de la Péninsule acadienne qui compte le plus d’anglophones. De ses 16 000 citoyens, un peu plus de 430 disent avoir l’anglais comme langue maternelle.

Comme le nombre de résidents issus de la minorité de langues officielles n'atteint pas le seuil de 20 %, cette communauté n'a pas l'obligation de fournir des services en anglais.

Un réflexe de prudence

À Caraquet, le problème ne se pose apparemment pas avec seulement 1,3 % de la population parlant anglais, selon le maire Bernard Thériault. Il suit tout de même le dossier avec beaucoup d’intérêt.

« Les municipalités doivent être prudentes, aussi francophones soient-elles. Personne n’est à l’abri et il faudra penser à légiférer au besoin. Ce serait bon de fixer les règles du jeu. » — Une citation de Bernard Thériault, maire de Caraquet

Il appuie à 100 % ses confrères de Belle-Baie dans ce débat. Nous sommes totalement solidaires avec Belle-Baie. Je suis d'accord aussi pour que nos organisations appuient ouvertement Belle-Baie , estime Bernard Thériault.

Selon lui, les voix extrêmes se font davantage entendre. Il reconnaît du même coup que la Péninsule acadienne n'a pas été confrontée, du moins jusqu'à maintenant, aux mêmes défis que Belle-Baie.

Le dialogue plutôt que des insultes

La réforme municipale a fait passer la population de Shippagan de 2700 à 4900 citoyens, avec une population d’anglophones de près de 1,5 %. Pour le maire Kassim Doumbia, il n’y a pas de raison de craindre que ce qui se déroule à Belle-Baie se répercute dans la Péninsule acadienne.

Le maire suit néanmoins avec attention les récents événements et condamne les auteurs des messages haineux sur la page Facebook de Belle-Baie.

« Devoir fermer une page Facebook parce qu’on y profère des insultes, c’est inacceptable. Le dialogue doit primer sur les insultes. » — Une citation de Kassim Doumbia, maire de Shippagan

Si les communautés de la Péninsule acadienne peuvent présentement dormir tranquilles, Kassim Doumbia soutient que c’est parce que les municipalités offrent certains services en anglais sans y être obligées. Des services qui pourraient être bonifiés si la proportion d'anglophones venait à grimper, dit-il.

L'association des municipalités se désole des frictions linguistiques

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) se désole des récentes frictions linguistiques qui ont mené à la fermeture de la page Facebook de la nouvelle communauté de Belle-Baie.

L'unilinguisme francophone de la page Facebook de la Municipalité de Belle-Baie a suscité de nombreux commentaires. Photo : Capture d'écran/Facebook

Belle-Baie, qui réunit Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et les DSL avoisinants, compte une population à 92 % francophone. Comme la communauté linguistique minoritaire ne représente pas 20 % de sa population, la Municipalité n’a pas l’obligation de traduire en anglais ses communications écrites et ses arrêtés municipaux.

Le président de l’ AFMNB , Yvon Godin, dit déplorer les événements et condamne les propos exprimés. Il rappelle que les questions linguistiques touchent toujours une corde très sensible.

« Ça m’inquiète. Nous avons des communautés francophones de plus de 10 % dans des villes anglophones et ça ne crée pas de tollé comme on a vu à Belle-Baie. » — Une citation de Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

« Si les municipalités francophones sont ouvertes à offrir certains services à leur communauté anglophone, ça devrait être la même chose à l’inverse. Il faut que ça se fasse des deux côtés. » — Une citation de Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

M. Godin mentionne qu’il faut donner la chance au coureur en ce qui concerne la mise en place des politiques linguistiques dans les nouvelles villes nées de la réforme de la gouvernance locale.

Il faut être patient et attendre. Comme c’est un dossier sensible, il faut regarder les accommodements qu’on peut faire pour les minorités linguistiques, sans obligation. Par exemple, à la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, nous avons démontré une certaine ouverture en traduisant certains documents même avec une population anglophone de 7 ou 8 %. Mais on n’était pas obligés de le faire.

