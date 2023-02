Arrêté à un barrage policier avec une montagne de canettes de bière vides sur la banquette

L’homme s'est présenté à un barrage routier établi pour lutter contre l’alcool au volant à 17 h 23. Les agents ont remarqué une pile de canettes de bière ouvertes sur le siège du passager. L’individu a par la suite été arrêté et transporté au poste de police.

L’homme fait face à huit chefs d’accusation. En plus de conduite avec les facultés affaiblies, il est accusé, entre autres, de possession de biens criminellement obtenus de moins de 5000 $ et d’avoir conduit sans assurance et sans plaque d’immatriculation valide.