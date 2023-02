La grève des employés municipaux de Yellowknife, en cours depuis le 8 février, a forcé la fermeture du casse-croûte situé dans le Fieldhouse, privant de revenus son propriétaire, Mustafa Sarikaya, et sa famille.

Pour Mustafa Sarikaya, sa femme Reyhan et leurs trois enfants, le Fieldhouse, un centre sportif communautaire qui permet de jouer au soccer, par exemple, représente toute leur vie.

Depuis 2011, cette famille originaire de Turquie gère le petit casse-croûte situé dans le bâtiment. Son magasin est géré indépendamment du Fieldhouse, mais ce dernier est sous l’administration de la Ville de Yellowknife et demeure fermé au public depuis le début du conflit de travail.

La petite entreprise permet à la famille de gagner sa vie, d'interagir avec les membres de la communauté et de partager sa culture.

« Le Fieldhouse, c'est comme toute notre vie. » — Une citation de Mustafa Sarikaya, propriétaire

Quand le casse-croûte a ouvert en 2011, le couple n’avait qu’un seul enfant. Mon fils n’avait que 3 mois , explique Mustafa. Maintenant, il a 12 ans, et nous avons d’autres enfants. Nos enfants grandissent dans le Fieldhouse.

Le Fieldhouse est un bâtiment qui abrite entre autres deux terrains de soccer intérieur, une piste de course et un mur d'escalade. Depuis le début du débrayage des employés de la Ville de Yellowknife, les usagers de cette installation n'y ont plus accès. Photo : Radio-Canada / Luke Carroll

C’est difficile parce que je n’ai pas d’autres revenus. J’espère que ça ne durera pas longtemps, que nous pourrons reprendre nos activités et servir nos clients , dit-il, ajoutant que les clients vont, eux aussi, devoir patienter pour retrouver certains produits populaires. Je suis le seul en ville qui vend de la barbe à papa.

Heureusement pour l’entrepreneur, la plupart des aliments qu’il vend lui parviennent surgelés, donc il ne devrait pas essuyer trop de pertes. On a rapporté à la maison certaines denrées et on en a donné aussi, explique Mustafa.

D'après lui, cette fermeture est un autre coup dur financièrement.

Son casse-croûte a rouvert il y a seulement trois mois et demi, après avoir été fermé pendant plus d’un an à cause de la pandémie de COVID-19. « Heureusement que ma femme a aussi un emploi. C’est elle qui rapporte de l’argent à la maison en ce moment. Si ce n’était pas le cas, je devrais me trouver un autre emploi. »

Mustafa Sarikaya ne prend pour aucun parti dans ce conflit de travail. Il espère seulement qu’il cessera bientôt, et que la Ville et ses employés trouveront une entente afin que tout le monde puisse être heureux et retourner au travail, à leurs activités.

Une entreprise familiale

Muatafa et sa femme se sont installés à Yellowknife en 2004, trois ans après l’arrivée de Mustafa au Canada. Sa mère et des membres de sa famille sont toujours en Turquie, mais ils ont été épargnés par le tremblement de terre qui a dévasté une partie du pays, la semaine dernière.

Avec son casse-croûte, il propose quelques spécialités turques aux résidents de Yellowknife. Nous n’avons pas de cuisine complète, alors on est limité. Mais on a le café turc, les desserts turcs, et aussi un sandwich , explique Mustafa.

La majorité de la famille se trouve la plupart du temps derrière le comptoir du casse-croûte, lorsqu’il est ouvert en soirée et le week-end.

Mais pour le propriétaire du casse-croûte, le Fieldhouse représente bien plus que son milieu de travail. Le soccer fait partie de la vie de Mustafa, en tant qu'entraîneur, arbitre et joueur. Il est également le vice-président de la ligue de soccer adulte de Yellowknife. On passe la moitié de notre temps au Fieldhouse, l’autre moitié ici , explique Mustafa, de son salon.

Mais pour le moment, leur vie au Fieldhouse a été mise sur pause. C’est le vide. On sent ce vide. On ne peut rien faire, sinon espérer que [ce conflit de travail] ne sera pas trop long.

Avec les informations de Hilary Bird