Action Gatineau veut un moratoire pour ralentir le développement immobilier dans l’ouest

La conseillère du district du Plateau, Bettyna Bélizaire, déposera une résolution en ce sens, mardi, lors de la séance du conseil municipal.

Depuis son élection, Mme Bélizaire a exprimé à maintes reprises sa préoccupation face au développement fulgurant de l'ouest de Gatineau. Les nouveaux projets immobiliers pullulent, mais le développement des infrastructures municipales, comme les routes et les égouts, n'a pas suivi le même rythme.

Bettyna Bélizaire est conseillère municipale membre d'Action Gatineau. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Elle souhaite maintenant que des actions plus concrètes soient entreprises. Pour cette raison, elle demande à l'administration municipale d'analyser la possibilité de décréter un moratoire.

Plus le développement immobilier s'intensifie, plus l'écart entre le développement immobilier et les infrastructures, qu'elles soient scolaires, récréatives ou communautaires, s'agrandit , fait-elle valoir en entrevue. Il faut absolument prendre un pas de recul.

Mme Bélizaire souligne que les besoins sont grands et que, sans changements concrets, ce problème pourrait s'aggraver.

« J'ai bien peur de ce qui nous attend dans quelques années. » — Une citation de Bettyna Bélizaire, conseillère du district du Plateau

L'avis de résolution sera débattu le mois prochain.

Si d'autres élus de l'ouest sont aussi préoccupés, leur appui à un possible moratoire n'est pas encore acquis.

« Est-ce que c'est la solution, un moratoire? Je pense que ça prend plus de discussions. » — Une citation de Gilles Chagnon, conseiller du district de Lucerne

Le conseiller indépendant du district de Lucerne, Gilles Chagnon, fait valoir qu'un plan d'urbanisme a déjà été approuvé pour le secteur et que cela pourrait représenter un problème. Il ajoute également que c'est le transport qui pose surtout problème.

Ça prend plus de discussions sur comment on peut se libérer de tout ce trafic-là , conclut l'élu.

Avec les informations de Nathalie Tremblay