La Ville de Québec défend sa gestion du déneigement

Les ratés en matière de déneigement pendant la fin de semaine ont fait réagir citoyens, commerçants et politiciens, qui auraient aimé qu'une opération de déneigement soit déclenchée le vendredi soir plutôt qu'en plein Super Bowl, dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon Pierre-Luc Lachance, le conseiller responsable de l’entretien des voies de circulation, l'administration municipale a fait du mieux qu’elle pouvait avec les contraintes de sa politique de déneigement.

Le conseiller invoque la loi qui empêche les opérateurs de machinerie lourde de travailler plus de 16 heures consécutives sans prendre de pause d’au moins 8 heures.

Vendredi, alors que 18 centimètres de flocons étaient tombés sur la région, il affirme que les employés municipaux n'ont pu ramasser la neige le soir venu, car ils avaient déjà travaillé le nombre maximal d'heures consécutives prévues pour une journée afin d'achever le grattage des rues.

Ce n’est pas une question d’argent, ce n’est pas une question de temps double. Les décisions se prennent pour assurer un respect de ce qu’on se donne comme cadre de fonctionnement , soutient le conseiller du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur.

La neige a toutefois été retirée le long du tracé du défilé du Carnaval de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

La politique de viabilité hivernale prévoit de procéder au ramassage de la neige du dimanche au jeudi. On évite généralement d'enlever la neige les vendredi et samedi, afin que les interdictions de stationnement ne nuisent pas aux commerces en soirée.

La Ville a pourtant déjà dérogé à ses lignes directrices plus tôt cet hiver, après la tempête du 23 décembre. La décision avait été prise de commencer à ramasser la neige le vendredi, afin de permettre aux citoyens de stationner dans les rues les 24 et 25 décembre.

Lors de la tempête du 23 décembre, la Ville avait déployé ses équipes de déneigement un vendredi soir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Les oppositions estiment que le contexte du Carnaval et du Tournoi de hockey pee-wee aurait nécessité des modifications ponctuelles au cadre, pour mieux accueillir les visiteurs dans les quartiers centraux.

Le jeudi, quand l'opération de déneigement n'est pas terminée, on sort le vendredi. Ce n'est pas compliqué, on peut le planifier d'avance. Les commerçants vont être satisfaits et le ménage va être fait , estime Patrick Paquet, le chef de la deuxième opposition.

La flexibilité de la politique au centre du débat

Pierre-Luc Lachance aimerait voir plus de flexibilité dans la politique de déneigement et mener des actions plus ciblées. Il n’y a pas de situation parfaite, si on sort, on interdit le stationnement à la grandeur du territoire , soutient-il.

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal et vice-président du comité exécutif responsable de l’entretien des voies de circulation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

L’année passée, on a tenté d’ajouter des notions d'agilité à la politique de la viabilité hivernale. Mais le chef de l’opposition officielle [Claude Villeneuve] disait qu’il fallait respecter la politique à la lettre et qu’il ne voulait pas d'improvisation de la part de notre équipe , relate le conseiller de Québec forte et fière. Il croit que l'opposition officielle Québec d’abord est maintenant plus ouverte à la discussion.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d’introduire une politisation du déneigement. » — Une citation de Pierre-Luc Lachance, le conseiller municipal responsable de l’entretien des voies de circulation

En mars 2022 comme ce lundi, le chef de l’opposition à la Ville de Québec, Claude Villeneuve, soulignait qu'il existe déjà des mécanismes à la Ville de Québec pour améliorer les pratiques en matière de déneigement. La politique de viabilité hivernale, c’est un minimum que la Ville s'engage à respecter. On peut aller au-delà et on peut s'adapter , soutient le chef de Québec d’abord.

« Ce n’est pas Régis Labeaume qui a décidé de ne pas sortir les gars en fin de semaine, c’est l’équipe actuelle. » — Une citation de Claude Villeneuve, le chef de l’opposition à la Ville de Québec

Pierre-Luc Lachance admet que le cadre peut s’adapter lorsque le contexte l’impose. La Ville a d’ailleurs pris la décision de mener une petite opération d'enlèvement de la neige vendredi soir le long du trajet du défilé et de la rue de l’Exposition.

Je veux aller à la rencontre des conseils de quartier et des SDC pour voir si l'élément de limiter les opérations de déneigement le vendredi et samedi était encore aussi valide , ajoute-t-il.

Qu'est-ce que la nouvelle politique de déneigement?

La dernière politique de viabilité hivernale a été adoptée dans le dernier mandat du maire Régis Labeaume à l'automne 2020. Elle n’avait pas été mise à jour depuis 15 ans. Elle prévoit effectivement que le ramassage de la neige se fasse du dimanche au jeudi.

À l’époque des consultations publiques avant l’adoption, les torts soulevés par les citoyens étaient drôlement similaires à ceux de la fin de semaine : trottoirs glissants et mal déneigés, délais trop importants ou mauvaise qualité du service la fin de semaine.

Les trottoirs n'étaient pas facilement praticables samedi dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada

La nouvelle politique doit entre autres faire en sorte que les trottoirs soient déneigés plus rapidement et que les routes soient déneigées après de plus petites accumulations. Le temps de ramassage de la neige après des bordées supérieures à 22 cm doit aussi être écourté à 3 jours au lieu de 5.

La Ville est aussi en train d’ajouter 500 feux clignotants pour mieux répartir ses opérations déneigement.

Le réseau cyclable hivernal s’élargit aussi d’année en année. Et l’administration municipale pourrait expérimenter des déneigements en alternance, soit un côté des routes à la fois, pour bonifier l’offre de stationnement les soirs de déneigement.

Une deuxième opération de déneigement en autant de jours aura d'ailleurs lieu dans la nuit de lundi à mardi. Le stationnement est interdit dans les secteurs où les feux orange clignotent.

Avec les informations d'Olivier Lemieux