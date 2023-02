La Vallée-de-l’Or se donne un plan de match pour la réussite de ses jeunes

Le Regroupement local des partenaires (RLP) jeunesse a profité du lancement des Journées de la persévérance scolaire pour dévoiler sa stratégie 2022-2024, élaborée par le milieu depuis plus d’un an.

Ce plan de match se décline en cinq grands chantiers pour s’attaquer à des enjeux qui touchent les jeunes et leurs familles, de la grossesse à l’âge adulte. Des actions y sont notamment prévues pour diminuer le pourcentage d’enfants qui présentent un retard à leur entrée à l’école, pour développer de saines habitudes de gestion d’écran, pour conscientiser les jeunes aux risques associés aux dépendances, leur favoriser l’accès aux services ou favoriser une meilleure santé psychologique.

Ce sont des actions qui peuvent rapidement donner des résultats, soutient Luce Audet, coordonnatrice du RLP jeunesse de la Vallée-de-l’Or. C’était un grand défi de réunir tous les partenaires autour d’une même table, mais on a avantage à travailler collectivement, se parler plus et arrimer nos services.

Luce Audet, coordonnatrice du RLP jeunesse de la Vallée-de-l’Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un exemple

L’organisme Action Réussite Abitibi-Témiscamingue salue la stratégie mise de l’avant dans la Vallée-de-l’Or. La directrice générale Marie-Claude Lacombe estime que cette mobilisation peut servir d’exemple ailleurs dans la région. Avec des statistiques inquiétantes concernant les taux de diplomation, Action Réussite rappelle que toute la communauté doit se sentir concernée par la réussite scolaire des jeunes.

« Que vous soyez un parent, un oncle ou un employeur, vous avez tous un rôle à jouer. De les aider, les encourager, ça peut faire une différence dans leur vie. » — Une citation de Marie-Claude Lacombe

Nous avons toujours eu de grands défis de diplomation, mais la tendance s’est exacerbée avec la pandémie. Il y a encore trop de jeunes qui terminent sans diplôme, avec tous les impacts que ça peut amener, comme la réduction de l’espérance de vie, de leurs revenus ou de leur taux d’emploi, ajoute Mme Lacombe.

Marie-Claude Lacombe, directrice générale de l’organisme Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Constat inquiétant

Action Réussite s’inquiète aussi des impacts de la pénurie de main-d’œuvre sur la persévérance scolaire. Un récent sondage du Réseau québécois pour la réussite éducative démontre que près de 20 % des gens croient que c’est moins important d’avoir un diplôme dans le contexte actuel du marché de l’emploi.

C’est inquiétant et on doit poser des gestes maintenant , renchérit Marie-Claude Lacombe.

Ce constat est partagé par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, qui doit composer avec la volonté de plusieurs jeunes d’accéder plus rapidement au marché du travail.