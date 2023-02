Des vents forts et des chutes de neige à prévoir lundi pour plusieurs régions de la C.-B.

Un changement radical de pression ainsi qu'une masse d'air instable sont à prévoir, selon Environnement Canada. L’agence fédérale a publié, lundi, plusieurs alertes de vent pour les régions de Vancouver et Victoria ainsi que pour les îles Gulf du sud.

Les vents violents peuvent entraîner des pannes de courant et des chutes de branches d'arbres , prévient l'agence météorologique fédérale qui précise que les rafales devraient atteindre leur maximum en fin d'après-midi et en début de soirée, à l'heure de pointe.

Les rafales pourraient atteindre, dans ces régions, jusqu'à 90 km/h avant de s'atténuer lundi en soirée.

Des bulletins météorologiques spéciaux concernant le vent ont également été publiés pour l'est et l'ouest de l'île de Vancouver et la côte Sunshine.

Avertissements de neige

Environnement Canada a également publié des avertissements de chute de neige pour les régions du canyon du Fraser, de la vallée du Fraser et de la vallée de la Nicola incluant la route Coquihalla.

Une série de perturbations apportera des périodes de neige abondante sur la route Coquihalla, de Hope à Merritt , souligne Environnement Canada.

Jusqu'à 10 cm de neige devraient rendre les routes glissantes dans cette région avant une atténuation mardi matin. De la neige est déjà tombée le long de la route Coquihalla depuis dimanche soir, ce qui signifie que jusqu'à 25 cm pourraient s'accumuler d'ici mardi.

Il est demandé aux conducteurs d'adapter leur vitesse aux conditions, d'allumer leurs feux et de maintenir une distance de sécurité. Les surfaces telles que les allées et les stationnements pourraient également poser des problèmes aux conducteurs et aux piétons.

De possibles répercussions sur les traversées

BC Ferries prévient que le vent pourrait avoir un impact sur les passagers qui traversent le détroit de Géorgie lundi après-midi et en soirée. Cela comprend les principales routes entre le Grand Vancouver et l'île de Vancouver.

Des mises à jour sur les conditions actuelles et les annulations sont disponibles sur le site web de BC Ferries.