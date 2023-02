De nouvelles mesures pour améliorer les conditions de travail des médecins au Manitoba

Le gouvernement du Manitoba a annoncé, lundi, qu'il offrira des primes pour les heures supplémentaires, davantage de soutien en matière de santé mentale et de nouvelles places pour former des médecins dans la province. La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, précise que l'initiative vise à remédier à la pénurie de ces derniers.

Lors d’une conférence de presse, lundi, la ministre a indiqué que son gouvernement « investira 450 000 $ pour soutenir la santé et le bien-être général des médecins à travers un programme de soutien par les pairs des médecins géré par Doctors Manitoba ».

Également, à compter du 1er février, les médecins qui prolongent les heures d’ouverture des cliniques familiales et pédiatriques pourront recevoir une prime de 20 % pour ces heures supplémentaires, selon un communiqué de la province.

Ces heures prolongées peuvent notamment être consacrées à voir des patients ou pour offrir des consultations sans rendez-vous. Selon le communiqué, elles comprennent les plages horaires de 6 h à 8 h et de 17 h à minuit pendant la semaine et de 7 h à minuit pendant les fins de semaine et les jours fériés.

La ministre de la Santé souligne que ces mesures font partie d'une enveloppe de 200 M $ annoncée en novembre dernier.

Mme Gordon déclare que ces mesures incitatives visent à rendre les options de soins plus pratiques pour les patients tout en réduisant les pressions exercées sur les services d’urgence .

De son côté, la présidente de Doctors Manitoba, l'organisme qui représente plus de 4000 médecins manitobains, la Dre Candace Bradshaw, estime que ces mesures répondent toutes directement aux recommandations que nous avons faites au nom des médecins.

Ces trois mesures contribueront à favoriser un meilleur accès aux soins médicaux pour les Manitobains , dit-elle.

Un programme de financement inédit au pays

Lors de la conférence de presse, la ministre de l’Éducation postsecondaire et du Développement des compétences, Sarah Guillemard, a indiqué que la province va aussi ajouter 80 places pour former les médecins dans la province.

Il s’agit de 40 nouvelles places pour la formation de médecins de premier cycle, 10 places dans le programme de formation médicale internationale d’un an et 30 places dans le programme de formation médicale postdoctorale de deux ans pour les étudiants en médecine formés à l’étranger , précise-t-elle.

Le but est de lutter contre l’épuisement professionnel des médecins, qui n’a jamais été aussi répandu selon Doctors Manitoba.

Le chef du département de médecine familiale à l’Université du Manitoba, José François, rappelle l'importance d'offrir des services de santé en français. Photo : Radio-Canada

De son côté, le médecin de famille et professeur à la tête du département de médecine familiale à l’Université du Manitoba, José François, rappelle l’importance de former plus de médecins au Manitoba.

Il s’agit d’une très bonne annonce, car nous avons besoin de former plus de médecins, en particulier des médecins de famille pour faire face à la pénurie qui frappe la communauté .

« 150 000 Manitobains n’ont pas de médecin de famille. » — Une citation de José François, médecin de famille et professeur à la tête du département de médecine familiale à l’Université du Manitoba

Il indique que l’ajout des nouvelles places concerne aussi le volet prédoctoral pour former des médecins bilingues, ce qui est primordial pour la communauté francophone de la province .

L’ancien président de Doctors Manitoba, le Dr Kristjan Thompson, qualifie le programme d’incitation financière d’ innovateur et unique au Canada en précisant qu’il s’agira d’un essai de 18 mois.

Selon le Dr Thompson, environ la moitié des 80 médecins qui ont assisté à un webinaire la semaine dernière et qui ont été informés du changement ont indiqué qu’ils avaient l’intention de garder leur clinique ouverte plus longtemps.

Avec les informations de Carla Geib