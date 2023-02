L’inflation, l’indésirable invitée des célébrations de la Saint-Valentin

L’augmentation du coût de la vie a rendu la célébration de la Saint-Valentin plus chère que les années précédentes, forçant certains Calgariens à exprimer leur amour ou leur amitié avec plus de simplicité.

En effet, l’inflation, qui atteint 8,4 % en juin 2022, est maintenant de 6 %. Une diminution de 2,4 points de pourcentage, mais le prix de nombreux biens de consommation reste encore très élevée.

Sarah O’Keefe et Steve Holness sont parmi ceux qui fêteront le 14 février en ne dépensant pas trop. Leur plan : passer la soirée chez eux à regarder un film et manger une pizza. Normalement, j’achète des fleurs, mais je ne ferais pas cette année, car je les ai trouvées très chères quand j’ai regardé , dit Steve Holness.

Cependant, d’autres Calgariens feront un petit effort pour acheter des fleurs ou des boîtes de chocolats.

Le magasin de fleurs, Kensington Florist, s’attend d’ailleurs à de nombreux clients le jour de la Saint-Valentin, même si les bouquets vont coûter beaucoup plus cher.

Matt Barciak, représentant de service à la clientèle pour le magasin, dit que le prix des fleurs a augmenté de 30 % par rapport à l’an dernier.

Le prix des roses a monté en flèche, mais beaucoup de gens pensent que le fleuriste fait payer plus cher. En réalité, les fournisseurs nous réclament plus, et le transport est plus cher , dit-il.

Les boutiques de chocolat font également face à une augmentation de prix de leurs fournisseurs. Zola Milbourne, directrice de la chocolaterie Master Chocolat dans le quartier Marda Loop, dit que le coût des ingrédients est plus élevé qu'avant.

Tout a augmenté. C'est pour cette raison que tout est beaucoup plus cher à produire , dit-elle.

Le coût des ingrédients n’est pas le seul à avoir grimpé, celui des emballages a augmenté de 60 %.

En conséquence, la chocolaterie vend ses boîtes de chocolat plus chères, mais pour compenser elle en ajoute quelques-uns de plus par boîte.

Selon un sondage publié par l'entreprise Caddle et le Conseil canadien du commerce de détail, 84 % des Canadiens qui prévoient de célébrer la Saint-Valentin entendent dépenser autant ou davantage à cette occasion que l’an dernier .

Le sondage payé par Caddle a été réalisé en ligne en janvier 2023 auprès d’échantillons aléatoires représentatifs de 9691 et de 9110 adultes canadiens. La marge d’erreur est de 1 % ou moins.

Avec des informations de Nick Brizuela