L’entente de principe entérinée par les cols bleus de Saguenay

Les cols bleus étaient réunis en assemblée générale lundi, à partir de 15 h.

Les résultats précis du vote n’ont pas été communiqués.

L’entente permet la création de nouveaux postes.

Depuis déjà plusieurs mois, nous avions annoncé à l’employeur des revendications pour permettre plus de création de postes permanents. C’est chose faite avec près de 70 nouveaux postes permanents créés, des postes qui permettront une amélioration en continu des services à tous les citoyens de Saguenay, en assurant une plus grande polyvalence de la main-d’œuvre. Ça va permettre une sécurité d’emploi et de meilleures conditions de travail pour plusieurs de nos membres , a expliqué, par voie de communiqué, Éric Blanchette, président du Syndicat des employés municipaux de Ville Saguenay.

En entrevue, il a ajouté que ses membres qui avaient des postes temporaires depuis parfois 12 ans étaient bien heureux.

La signature de la convention collective devrait se faire sous peu. Elle sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2026.

Outre la création de postes, les salaires seront aussi revus à la hausse.

Avec l’augmentation du coût de la vie, les augmentations de salaire étaient, bien sûr, au centre des priorités, et nous avons obtenu de bonnes augmentations en plus d’un rattrapage salarial pour la grande majorité de nos membres , a-t-il poursuivi sans toutefois donner plus de détails.

Le syndicat se dit fier aussi d’avoir amélioré les conditions de travail de groupes spécifiques.

C’est le cas des travailleurs du Mont-Fortin, des écocentres, des mini arénas et des patinoires extérieures qui obtiendront un rattrapage salarial significatif dès la signature. Dans le cas des écocentres, ça permettra également l’augmentation des heures de services à l’année , a-t-il conclu.

Du côté de Saguenay, le président de la Commission des ressources humaines, le conseiller Martin Harvey, s'était limité à dire plus tôt en journée que ça allait bien .

La Ville s'est déjà entendue avec ses cols blancs, en mars dernier, alors que des négociations pour le renouvellement du contrat de travail se poursuivent avec les pompiers et les policiers.

La semaine dernière, 70 pompiers se sont rendus à la séance du conseil municipal pour dénoncer ce qu’ils estiment être un climat de travail toxique.

Avec les informations de Michel Gaudreau