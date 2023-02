Il y a 20 ans, le 15 février 2003, des millions de manifestants se rassemblaient dans plus de 600 villes à travers le monde pour exprimer leur opposition à une éventuelle guerre contre l'Irak. Comme en témoignent nos archives, les journalistes et correspondants de Radio-Canada ont suivi de près cette journée historique sous le thème de la paix.

Cette première Journée internationale contre la guerre en Irak est organisée alors que le gouvernement américain plaide devant les Nations unies pour une intervention militaire en Irak. Il cherche parallèlement l’appui de son allié traditionnel, le Canada.

Le président des États-Unis George W. Bush estime son pays menacé par des armes de destruction massive que posséderait le gouvernement irakien de Saddam Hussein. Il souhaite renverser le dirigeant de ce régime autoritaire qui collabore difficilement aux inspections de sécurité de l’ONU exigées depuis la fin de la guerre du Golfe en 1991.

Segment de l'émission spéciale animée par Marie-Josée Bouchard sur les différentes manifestations contre la guerre en Irak à travers le monde.

Le 15 février 2003, dès 11 h 15, la chaîne d’information continue RDI diffuse une émission spéciale pour couvrir les manifestations qui se déroulent tout au long de la journée à travers le monde.

Aujourd’hui, 15 février, il y a des millions de personnes partout sur la planète qui se sont donné le mot pour que la paix soit à l'ordre du jour , déclare l’animatrice Marie-Josée Bouchard. Un mouvement mondial sans précédent depuis trente ans pour faire pression auprès des nations pour éviter une attaque contre l'Irak.

Avec les journalistes et correspondants postés dans différentes villes occidentales, l’animatrice entreprend une tournée de ces marches pour la paix qui attirent des foules records.

À New York, le rassemblement doit se tenir sur la 1re Avenue, à quelques coins de rue du siège des Nations unies, explique le journaliste Daniel L’Heureux.

À Londres, le correspondant Patrick Brown décrit l'immense manifestation qui prend la forme d’un avertissement lancé par la population britannique au gouvernement de Tony Blair, qui appuie les ambitions militaires américaines.

À Berlin, le journaliste Pierre-Luc Jodoin évoque la plus importante manifestation politique en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, une marche pacifique qui s’est déroulée dans le calme.

Reportage du journaliste Pierre Michaud sur la manifestation contre la guerre en Irak qui s'est tenue à Montréal et d'autres à travers le Canada.

À Montréal, les manifestants pacifistes n’hésitent pas à affronter le froid pour faire savoir leur opposition à une intervention militaire en Irak.

Ça prend habituellement une grande victoire sportive pour attirer autant de monde sur la rue Sainte-Catherine , déclare le journaliste Pierre Michaud dans son reportage au Téléjournal du 15 février 2003, mais l’imminence d'une guerre en a motivé des dizaines de milliers à s'habiller chaudement et braver les -20 degrés .

Dans cette foule à laquelle se mêlent de nombreuses personnalités publiques et politiques, on sent un certain vent d’optimisme, souligne le journaliste. C’est que la manifestation se déroule au lendemain du dépôt du rapport des inspecteurs de l'ONU indiquant que rien ne prouve que l'Irak possède des armes de destructions massives.

Le reportage nous montre des images des marches organisées à Trois-Rivières, Moncton, Halifax, Toronto, Vancouver et Calgary. En tout, ce sont près de 75 villes canadiennes qui font place à ce mouvement pacifiste.

À Bagdad, le correspondant Don Murray relate les réactions en Irak au mouvement pacifiste occidental. Le bulletin de nouvelles est présenté par Michaëlle Jean.

Au lendemain de cette mobilisation internationale, le correspondant Don Murray va à la rencontre d’Irakiens pour faire part de leur réaction au Téléjournal du 16 février 2003.

Dans les rues de Bagdad, il s’agit d’un premier écho positif venu de l’Occident depuis longtemps. Les Irakiens savourent ce soutien inespéré.

Les marches pour la paix ont soutenu la légitimité des Nations unies , croit un commerçant irakien interrogé par Don Murray. Les États-Unis se comportent en cowboys et les gens disent qu’il faut travailler avec l’ONU.

Du côté des États-Unis, la seule réaction vient de Condoleezza Rice, conseillère à la Sécurité nationale du président George W. Bush. Elle affirme que les manifestations n’ont pas ébranlé l'administration Bush, que le temps est compté pour Saddam Hussein et que le jeu de la diplomatie ne pourra pas durer encore bien longtemps.

Une seconde journée internationale d’action contre la guerre en Irak est organisée à travers le monde le 15 mars 2003.

Le 17 mars 2003, le premier ministre du Canada Jean Chrétien prend position. En Chambre des communes, il déclare que – sans résolution du Conseil de sécurité des Nations unies – le Canada ne participera pas à une opération militaire contre le régime de Saddam Hussein.

Deux jours plus tard, le 19 mars 2003, les forces américaines et britanniques déclenchent une offensive à Bagdad sans avoir obtenu l’aval des Nations unies. Cette guerre, dans laquelle le Pentagone a investi 770 milliards de dollars, coûtera la vie à près de 4500 Américains et à des dizaines de milliers d'Irakiens.