Le navigateur Opera fournira des résumés de page web rédigés par ChatGPT

La nouvelle a été annoncée par l'intermédiaire d’un billet de blogue sur le site d’Opera, un concurrent mineur aux géants comme Chrome, de Google, ou Safari, d’Apple, qui offre une poignée de fonctionnalités (RPV, bloqueur de publicités, etc.) axées sur la vie privée.

Intitulée Shorten ( raccourcir ), la fonction permet de faire apparaître dans une barre latérale un texte qui résume en quelques phrases le contenu d’un site que l’on consulte.

Le lancement de cette fonction est à venir , selon ce qu’on peut lire dans le billet de blogue, sans plus de détails. D’autres fonctionnalités intégrant l’intelligence artificielle seraient aussi à venir, toujours selon le site.

Le navigateur entre donc à son tour dans la course à l’IA, qui a gagné en intensité depuis le lancement fort médiatisé du robot conversationnel ChatGPT, en novembre dernier.

Microsoft a pris une longueur d’avance en annonçant il y a quelques semaines un investissement massif dans ce logiciel de la jeune pousse OpenAI. Le géant informatique vise son intégration dans plusieurs de ses logiciels, mais surtout dans son propre fureteur, Edge, et son moteur de recherche, Bing, qui traîne de la patte en matière de popularité, loin derrière Google.

Dans ce qui semble être une réplique à ces annonces, bien que l’entreprise le nie, Google a annoncé le lancement de son propre prototype de robot conversationnel, baptisé Bard.

Depuis sa mise en service pour le grand public, ChatGPT est devenu l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire, avec plus de 100 millions d’utilisatrices et utilisateurs actifs en janvier.