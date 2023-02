l’équipe de médiation sociale EMMIS poursuivra sur sa lancée à Montréal

Lancée en septembre 2021 sous forme de projet pilote, avec une enveloppe de 160 000 $ pour offrir un service du lundi au vendredi, l' EMMIS a connu des débuts modestes. Ses six intervenants avaient alors pour mandat d'aller à la rencontre de la population itinérante du centre-ville, de 9 h à minuit.

Moins de deux ans plus tard, l'équipe, désormais permanente, compte 32 intervenants en première ligne et un budget de 2,6 millions de dollars.

L' EMMIS est présente dans quatre arrondissements de la métropole, soit Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-Royal et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Un projet pilote sera mis en place pour permettre à l'organisme d'y offrir une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Dans les mois à venir, l' EMMIS profitera d'une enveloppe de 50 millions de dollars en prévention psychosociale dans la métropole, répartie sur les cinq prochaines années et financée à parts égales par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

En août 2022, l'ancienne ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonçaient une enveloppe de 250 millions pour prévenir la criminalité et la violence armée à Montréal. De ce montant, 25 millions étaient destinés à la prévention sociale. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Quand on a négocié avec le gouvernement du Québec, lors de son dernier mandat, on a obtenu 25 millions pour investir dans la prévention. Et on a décidé d'ajouter 25 millions à même le budget de la Ville parce qu'on sait que les Montréalais veulent une ville inclusive et diversifiée. Et ça veut dire un mélange des populations , expliquait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors de la séance du conseil municipal du 24 janvier dernier.

« Efficace et complémentaire », affirme la mairesse

La Ville fera le bilan, lors d'une réunion de la Commission de la sécurité publique, mardi matin, des quelque 10 000 interventions en prévention sociale réalisées sur le terrain, dont plus du quart à la demande de la police de Montréal.

L'EMMIS en chiffres après deux ans 10 000 : nombre d'interventions psychosociales dans l'espace public

nombre d'interventions psychosociales dans l'espace public 30 minutes : durée médiane des interventions, qui peuvent varier de 1 minute à 300 minutes

durée médiane des interventions, qui peuvent varier de 1 minute à 300 minutes 18 minutes : délai de réponse moyen aux appels

délai de réponse moyen aux appels 26 % des personnes rencontrées étaient des femmes

des personnes rencontrées étaient des femmes 58 % des personnes rencontrées étaient francophones

des personnes rencontrées étaient francophones 18 % des personnes rencontrées étaient autochtones

des personnes rencontrées étaient autochtones 76 % des personnes rencontrées avaient de 25 à 54 ans Source : Ville de Montréal

Dans une déclaration écrite, la mairesse Plante rappelle que la mise sur pied de cette équipe, en 2021, était une première au Québec et que son bilan montre qu'il s'agit d' une réponse sociale efficace et complémentaire au travail policier .

Dans le centre-ville, on a vu la différence que fait cette équipe pour favoriser la cohabitation sociale auprès de la population et les commerçants, et c'est exactement pour cette raison que nous allons déployer ce service à l'ensemble du territoire d'ici cinq ans , affirme la mairesse.

L'état du quartier Centre-Sud a été au coeur de l'actualité montréalaise, récemment, lorsque le Groupe Archambault, en annonçant la fermeture de son magasin emblématique sis au coin des rues Berri et Sainte-Catherine Est, a qualifié le secteur de laboratoire de mixité urbaine . La présence de sans-abri en grand nombre et les enjeux entourant la consommation de drogue, surtout près de la place Émilie-Gamelin, ont été évoqués par plusieurs habitués du secteur.

Nature des interventions d'EMMIS 53 % - Prises de contact

14 % - Intervention et soutien

8 % - Accompagnement

4 % - Médiation

3 % - Gestion de crise

18 % - Autres Source : Ville de Montréal

Selon l'administration municipale, un déploiement de l' EMMIS à plus grande échelle est en préparation à la Ville de Montréal.

On sait déjà que le mandat des intervenants sociaux ne se limitera pas à la population itinérante, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant.

Le travail consistait majoritairement à établir des prises de contact pour régler des conflits et à prévenir les incivilités afin d'augmenter le sentiment de sécurité de la population dans certains secteurs.