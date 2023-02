Le ministre de la Justice ordonne un appel pour un Manitobain reconnu coupable de meurtre

Un Manitobain qui a passé plus d'une vingtaine d'années derrière les barreaux a une nouvelle chance d'annuler ses condamnations pour meurtre. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a renvoyé le cas de Robert Sanderson devant la Cour d'appel du Manitoba pour une nouvelle audience, jugeant qu'il y avait probablement eu une erreur judiciaire.

M. Sanderson a été reconnu coupable en 1997 de trois chefs de meurtre au premier degré. Il avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En 1999, la Cour d'appel du Manitoba a rejeté son appel.

Deux autres hommes, Roger Sanderson et Robert Tews, ont également été condamnés dans cette affaire.

La police a déclaré à l’époque que les meurtres s’inscrivaient dans le cadre d’une guerre de territoire entre gangs pour le contrôle de la prostitution à Winnipeg.

En 2017, M. Sanderson avait demandé un examen ministériel de son cas. L’année suivante, sa demande de libération sous caution en attendant la fin de cet examen a été refusée.

Il a bénéficié d’une libération conditionnelle totale peu de temps après, selon un communiqué du ministère fédéral de la Justice publié lundi.

Il ne s’agit pas d’une décision sur la culpabilité ou l’innocence du demandeur, mais plutôt d’une décision de renvoyer l’affaire devant les tribunaux où les enjeux juridiques pertinents peuvent être réglés, conformément à la loi , précise le communiqué.

« Après une révision approfondie du dossier de M. Sanderson, je suis convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite et qu'un nouvel appel de la déclaration de culpabilité est justifié. » — Une citation de David Lametti, ministre fédéral de la Justice dans un communiqué

L’organisme à but non lucratif Innocence Canada, qui avait pris en main l'affaire Sanderson, avait déclaré que des preuves d' ADN avaient émergé après sa condamnation, ce qui minait considérablement le dossier de la poursuite.

Le groupe accueille favorablement cette réévaluation du dossier. Innocence Canada avait d’ailleurs demandé une réévaluation du dossier auprès du ministre fédéral de la Justice.

La décision du ministre de renvoyer son cas pour une nouvelle audience à la Cour d'appel du Manitoba est un grand pas pour M. Sanderson dans sa quête pour blanchir son nom, affirme l'avocat d'Innocence Canada James Lockyer dans une déclaration écrite qui a été transmise lundi.

Des analyses erronées dans d’autres affaires

Lors de l’enquête, la police avait trouvé un cheveu sur le pied de l’une des victimes et avait affirmé qu’une analyse de comparaison des cheveux en laboratoire montrait qu’il appartenait à M. Sanderson.

Le même type d’analyse de cheveux a également conduit à la condamnation de James Driskell et de Kyle Unger dans d’autres affaires de meurtre à Winnipeg au début des années 1990.

Toutefois, au milieu des années 2000, des tests ADN plus poussés ont révélé que les échantillons de cheveux ne correspondaient à aucun des trois hommes, mettant en doute la fiabilité de la méthode originale d’analyse.

James Driskell a été libéré et a reçu plus tard 4 millions de dollars en compensation. La province a également appuyé une révision fédérale du cas de Kyle Unger, qui a été libéré il y a plus de 10 ans.