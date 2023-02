Le combat du pêcheur Mathieu Bouchard : c’est le poisson qui l’aura finalement remporté

Mathieu Bouchard, son fils et deux de ses amis ont ainsi combattu depuis dimanche après-midi avec un gros poisson qui a mordu à l’hameçon.

Ils se sont relayés toute la nuit sans pouvoir ramener à la surface cette grosse prise qui a continué à se débattre.

Le rêve d’extirper une prise plus grande que nature s’est toutefois estompé en milieu d’après-midi. En effet, le poisson s’est échappé.

Malgré tout, le groupe de pêcheurs aura au moins toute une histoire à raconter.

Au micro de Place publique, vers 15 h lundi après-midi, Mathieu Bouchard était déçu, exténué, mais il était fier d’avoir ainsi combattu.

Je pourrais dire que le poisson a gagné. [...] Il a commencé à monter, puis là on s'est rendu à 75, 50, 40, 30 pieds. Là on s'est tout préparé comme il faut. On avait notre logistique de fait. On a vu le premier hameçon, le deuxième. Et pouf! Je ne saurai jamais c’était quoi , a-t-il raconté.

Il ne sait pas quelle espèce était au bout de la ligne, soit un très gros flétan ou un requin du Groenland. Chose certaine, la bête n’aurait pas passé dans le trou. Toute une logistique était prête pour extirper la prise.

Tout était planifié. On avait une scie mécanique aussi qui était prête avec de l'huile végétale. On avait un système de cordes. [...] On allait passer une corde dans les branchies pour l’attacher comme il le faut , a ajouté Mathieu Bouchard.

Concernant le lieu où s'est déroulé l'événement, Mathieu Bouchard s'est contenté de dire qu'ils se situaient quelque part au Bas-Saguenay.

23 heures de combat

Au cours de la matinée, Mathieu Bouchard avait aussi accordé une entrevue à Radio-Canada dans le feu de l'action. La prise d'une énorme bête était à portée de main.

Ça n'a pas arrêté toute la nuit de minuit aux petites heures à matin, j'ai réussi à le monter environ de 200, 300 pieds, mais là je suis incapable. J'ai demandé de l'aide à des amis qui sont venus m'aider. Écoute, ça vient qu'on n'est plus capable. La force n'est plus là non plus là, c'est tout un combat et il faut faire attention, on veut être sûr de sortir, puis sans casser la ligne , avait expliqué Mathieu Bouchard lundi matin.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre