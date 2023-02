Soins de longue durée au N.-B. : le défenseur des aînés effectuera un examen systémique

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, a annoncé lundi qu'il effectuera un examen systémique des soins de longue durée.

Il veut trouver des solutions pour améliorer les soins offerts aux personnes en raison de leur âge ou d'une incapacité. Un comité consultatif de 12 personnes sera nommé dans les prochaines semaines et des consultations seront menées ce printemps.

C’est notre but d’aider les élus au Nouveau-Brunswick à prendre les bonnes décisions sur des questions difficiles , dit Kelly Lamrock.

De nombreux défis à relever

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés compte aborder, durant les consultations, plusieurs sujets importants. Il sera question, par exemple, de gouvernance, de ressources humaines, de la qualité des soins, de la sécurité, mais aussi de la qualité de vie.

Nous avons certains défis dans notre système de soins de santé. Il y a des gens qui peuvent vieillir à domicile qui n’ont pas reçu les services, il y a des gens qui ont besoin d’une place dans un foyer de soins, pas disponible, et maintenant il y a trop de gens dans les hôpitaux et ça cause beaucoup de problèmes , explique-t-il.

Kelly Lamrock, défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, souhaite proposer, à l'issue des consultations, des solutions pour améliorer les soins de longue durée. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon Kelly Lamrock, il faut s’assurer que les soins de longue durée soient accessibles, abordables, et qu’ils soient offerts dans un environnement qui favorise l’autonomie.

Il se penchera aussi sur les besoins linguistiques et culturels.

On va examiner le rôle de la culture et la disponibilité, non seulement pour la communauté acadienne, mais nous allons également entendre des communautés autochtones.

Éviter des problèmes comme à Neguac

Le député libéral Robert Gauvin appuie l'initiative de Kelly Lamrock.

On ne peut pas attendre un autre cinq ans, parce qu’il y a beaucoup de monde, tout de suite, qui sont à risque, ils restent dans les corridors, il faut qu’on fasse de quoi pour s’assurer que ces gens-là aient une dignité.

Le député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin, souhaite que le rapport de Kelly Lamrock, qui sera déposé en octobre, mène à des actions rapides. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

D’ailleurs, le Parti libéral compte proposer des changements, lors de la session d’automne, afin de permettre au gouvernement d’agir plus directement dans des situations comme celles de Neguac.

Le mois dernier, le ministère du Développement social a révoqué le permis d'exploitation de deux foyers de soins spéciaux de cette communauté. La ministre Dorothy Shephard a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure de dernier recours et que toutes les autres options avaient été tentées avant d'en arriver là.

Il faudrait peut-être essayer d’avoir une clause où on pourrait mettre un fiduciaire, ou [de mettre un foyer] sous tutelle pendant une période. Cela assurerait une transition et ferait en sorte que l'on ne soit pas obligés de changer les personnes de place , affirme Kelly Lamrock.

Une initiative bien accueillie

L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick félicite Kelly Lamrock pour son initiative. Norma Dubé préside un comité de l'organisme qui a présenté, l'été dernier, six recommandations au gouvernement.

Bien de ces préoccupations, et probablement les raisons pourquoi il entame cet examen systémique, c'est sans doute les mêmes choses qu'on a entendues des aînés eux-mêmes [...] et surtout des familles , dit la présidente du Comité d'action sur la bienveillance envers les aînés.

Norma Dubé, présidente du Comité d’action sur la bienveillance envers les aînés, de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Dans un rapport publié en juin dernier, l'Association francophone des aînés a présenté six recommandations, dont la privatisation progressive des établissements, ainsi qu'un effort accru pour soutenir les aînés à la maison.

L'étude de M. Lamrock sera importante, mais il y a des choses qui pourraient être faites demain matin, qui ne coûteraient pas cher, qui pourraient donner un signal que oui, le gouvernement a écouté les aînés, et les aînés sont une priorité.

M. Lamrock affirme que son rapport final devrait être prêt en octobre prochain.